Vieytes propone un proyecto abarcativo pensando en el futuro de RadaTilly

El empresario gastronómico da sus primeros pasos “como una alternativa real para el próximo turno electoral en Rada Tilly” y mantiene reuniones con vecinos y diversas instituciones.

Deportista desde muy pequeño y actualmente empresario gastronómico, Federico Vieytes está caminando las calles de Rada Tilly con una propuesta que se nutre día a día de los aportes que hacen en reuniones políticas diferentes actores sociales de la villa balnearia.

Además de conversar mano a mano con referentes barriales y de instituciones, Vieytes se reunió en los últimos días con dirigentes del Partido Vecinal como Bruno English y Guillermo Janeiro con el objetivo de encontrar coincidencias para el futuro radatilense.

Asimismo, mantuvo encuentros con los máximos referentes del PJ provincial, entre los que estuvo el diputado nacional Juan Pablo Luque, e incluso compartió una mesa de trabajo con integrantes del Chusoto que lidera Mariano Arcioni. En resumen, “Fede” (así lo nombran los conocidos) se convirtió, quizás sin proponérselo inicialmente, en un “articulador de consensos”.

Al empresario, que se animó a dar sus primeros pasos “como una alternativa real para el próximo turno electoral en Rada Tilly”, ya se lo vio con vecinos y referentes de instituciones como la Asociación de Bomberos Voluntarios. Asimismo, empezó a demostrar más capacidad política de territorio en este breve trayecto que los “viejos” referentes con largas trayectorias. “Es un outsider con capacidad política no tradicional”, dijeron quienes estuvieron con él en dichos encuentros.

Vieytes habló de cámaras y lectores de patentes y provocó que el propio Gobierno municipal saliera públicamente a visibilizar sus proyectos de seguridad que abordan la temática. Además, mencionó el tema de las algas acumuladas en la costanera de la villa y no solo se recolectaron, sino que luego se abrió un ida y vuelta con el municipio de Comodoro Rivadavia por la disposición final de las mismas. “Nos usan de basurero”, acusaron desde el staff político del intendente Othar Macharashvili.

No son proyectos de autoría de Vieytes, pero reflejan que es un nuevo actor que está compenetrado con lo que realmente importa en Rada Tilly. Incluso con el tema que genera más polémica en la villa balnearia en la actualidad y en el futuro inmediato, como es la laguna, participa de esa sana discusión y propone una “forestación de importantes dimensiones”, abastecida por el agua de reúso en dicho espacio.

Como aquellos años exitosos en el motocross, Vieytes demuestra que quiere dar pelea y acelera a fondo.