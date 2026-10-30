El Centro de Salud "Dr. René Favaloro" continúa sumando recursos para fortalecer la atención

Pan American Energy (PAE) continúa acompañando el fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios esenciales a la comunidad y reafirma su compromiso con el Centro de Salud “Dr. René Favaloro” de Rada Tilly, una institución emblemática que desde hace más de 50 años trabaja en la prevención, promoción y atención de la salud de los vecinos de la ciudad.

Conocido por la comunidad como “La Salita”, el centro constituye el principal espacio público de atención sanitaria de la villa balnearia. Cada año, más de 41.000 personas reciben atención en sus instalaciones. En 2023, el edificio fue ampliado y renovado con la incorporación de nuevos consultorios, un vacunatorio, un sector específico para enfermería, espacios más amplios y accesibles y un sistema digital que modernizó integralmente la atención de los pacientes.

En línea con este proceso de crecimiento y modernización, PAE realizó en los últimos años distintos aportes orientados a fortalecer la infraestructura y el equipamiento del centro de salud, contribuyendo a mejorar la calidad de las prestaciones y ampliar los servicios disponibles para la comunidad.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la adquisición de un sillón ginecológico y un electrocardiógrafo, equipamiento fundamental para optimizar la atención médica y ampliar la capacidad de respuesta del establecimiento.

En ese sentido, la secretaria de Desarrollo Social y Salud de Rada Tilly, Laura Bersais, destacó: “El Centro de Salud René Favaloro es una institución fundamental para nuestra comunidad que seguimos fortaleciendo día a día para garantizar una atención cercana y de calidad. Estos aportes acompañan este crecimiento y nos permiten ampliar nuestra capacidad de respuesta, tanto en la atención médica como en la prevención y el cuidado de la salud. Para nosotros es importante que cada incorporación de equipamiento se traduzca en mejores servicios para los vecinos, acompañando el trabajo cotidiano de nuestros equipos de salud y una política municipal sostenida de fortalecimiento de la atención primaria”.

Asimismo, la compañía acompañó la ampliación del vacunatorio municipal mediante la incorporación de equipamiento específico, fortaleciendo las acciones de prevención y promoción de la salud y contribuyendo a mejorar la capacidad operativa del sistema sanitario local.

A estos aportes se suma la incorporación de ocho desfibriladores, dispositivos clave para la atención de emergencias y la asistencia inmediata ante situaciones críticas, que permiten fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos cardiovasculares.

Actualmente, el Centro de Salud “Dr. René Favaloro” brinda servicios de clínica médica, ginecología, nutrición, pediatría, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, cirugía infantil y enfermería, consolidándose como una institución de referencia para la atención primaria de la salud en Rada Tilly.

Horacio García, gerente de Relaciones Institucionales de PAE para el Golfo San Jorge, señaló: “A lo largo de los años hemos acompañado distintas iniciativas orientadas a fortalecer a La Salita porque entendemos el enorme valor que tiene para los vecinos de Rada Tilly. Creemos que la articulación entre el sector público y el privado es fundamental para promover comunidades más saludables y con mejores oportunidades. Estos aportes buscan acompañar el esfuerzo diario de los equipos de salud y contribuir a que la comunidad tenga acceso a servicios cada vez más completos y de mayor calidad”.

En sintonía, la intendente Mariel Peralta, puso en valor el trabajo conjunto y destacó: “La Salita es mucho más que un centro de salud: es una institución profundamente arraigada en nuestra ciudad, que acompaña y cuida a generaciones de radatilenses. El compromiso con el bienestar de nuestra comunidad se fortalece con la participación de actores privados como Pan American Energy, que desde hace años está presente acompañando de manera sostenida el crecimiento de nuestras instituciones. Valoramos especialmente que ese acompañamiento se traduzca en aportes concretos, equipamiento y recursos que mejoran la atención, fortalecen nuestros servicios públicos de salud y, en definitiva, contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Porque construir comunidad es esto: sumar esfuerzos, compartir responsabilidades y trabajar juntos por una ciudad cada día mejor”.