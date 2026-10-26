Feria Tierra, Mar y Vinos: una propuesta que impulsa la actividad económica

El Municipio de Rada Tilly acompañó el lanzamiento de la tercera edición de Tierra, Mar y Vinos, la feria organizada por Musters que conecta a bodegas y productores de distintos puntos del país con el público patagónico. A través del área de Desarrollo Económico Local (DEL), el Municipio impulsa y acompaña propuestas que contribuyen a diversificar la actividad económica, generar espacios de comercialización y ampliar las oportunidades para los actores locales.
Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer la oferta de las bodegas participantes, conocer diferentes proyectos vitivinícolas y disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas. El viernes 6, la apertura será a las 19 horas, seguida por el recorrido de degustación en el salón principal y una propuesta gastronómica de cuatro estaciones a cargo de In Rada Tilly. También habrá una intervención pictórica de Martina Acevedo, cuyo cierre será el sorteo de una de sus obras. A las 20 horas se presentará el cuarteto de cuerdas Giusto.
El sábado 7, las actividades comenzarán a las 19 horas con la apertura y el recorrido de degustación de vinos y gastronomía. La jornada incluirá una intervención artística de Martina Acevedo sobre una barrica de roble, cuya obra será sorteada entre los asistentes.
Ambas jornadas contarán con charlas y degustaciones en el Domo Punta del Marqués. El viernes 6, a las 21 horas, Elsa Guevara presentará “Del primer viñedo de Chubut a las 20 añadas”. El sábado 7, también a las 21 horas, Fabricio Portelli y Martín Bruno estarán a cargo de “Presente y futuro de los vinos de Chubut”.
El sábado, a partir de las 24 horas, la feria dará paso al after musical para quienes elijan la entrada combinada Feria + After.
A través del acompañamiento a iniciativas como Tierra, Mar y Vinos, el Municipio de Rada Tilly, mediante el área de Desarrollo Económico Local, busca fortalecer la articulación entre el sector público y los organizadores privados, promover propuestas que convoquen a distintos públicos y generar condiciones para que la actividad cultural y turística también contribuya al desarrollo económico de la ciudad.