Feria Tierra, Mar y Vinos: una propuesta que impulsa la actividad económica

El 6 y 7 de noviembre, la tercera edición de la feria reunirá a 41 bodegas y productores de cinco provincias en el Colegio Médico de Rada Tilly. El Municipio acompaña esta iniciativa como parte de una estrategia para promover eventos que vinculen la producción, la gastronomía, la cultura y el comercio local.

El Municipio de Rada Tilly acompañó el lanzamiento de la tercera edición de Tierra, Mar y Vinos, la feria organizada por Musters que conecta a bodegas y productores de distintos puntos del país con el público patagónico. A través del área de Desarrollo Económico Local (DEL), el Municipio impulsa y acompaña propuestas que contribuyen a diversificar la actividad económica, generar espacios de comercialización y ampliar las oportunidades para los actores locales.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer la oferta de las bodegas participantes, conocer diferentes proyectos vitivinícolas y disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas. El viernes 6, la apertura será a las 19 horas, seguida por el recorrido de degustación en el salón principal y una propuesta gastronómica de cuatro estaciones a cargo de In Rada Tilly. También habrá una intervención pictórica de Martina Acevedo, cuyo cierre será el sorteo de una de sus obras. A las 20 horas se presentará el cuarteto de cuerdas Giusto.

El sábado 7, las actividades comenzarán a las 19 horas con la apertura y el recorrido de degustación de vinos y gastronomía. La jornada incluirá una intervención artística de Martina Acevedo sobre una barrica de roble, cuya obra será sorteada entre los asistentes.

Ambas jornadas contarán con charlas y degustaciones en el Domo Punta del Marqués. El viernes 6, a las 21 horas, Elsa Guevara presentará “Del primer viñedo de Chubut a las 20 añadas”. El sábado 7, también a las 21 horas, Fabricio Portelli y Martín Bruno estarán a cargo de “Presente y futuro de los vinos de Chubut”.

El sábado, a partir de las 24 horas, la feria dará paso al after musical para quienes elijan la entrada combinada Feria + After.

A través del acompañamiento a iniciativas como Tierra, Mar y Vinos, el Municipio de Rada Tilly, mediante el área de Desarrollo Económico Local, busca fortalecer la articulación entre el sector público y los organizadores privados, promover propuestas que convoquen a distintos públicos y generar condiciones para que la actividad cultural y turística también contribuya al desarrollo económico de la ciudad.