El mural se realizó en la Escuela N° 749 como parte del proyecto Arte Público en la Escuela Pública, con la participación de siete colaboradores y la profesora Carolina Barrientos.

Un mural conecta los oficios con el cuidado de la vida

Un matraz con flores, una lamparita con un brote y un corazón con un engranaje integran el mural realizado en la Escuela N° 749 (ex ENET 1), en el marco del proyecto Arte Público en la Escuela Pública. La composición propone una mirada sobre la formación técnica que reúne el aprendizaje práctico, los vínculos y el cuidado del ambiente.

La intervención se desarrolló en dos jornadas de octubre. Participaron Ailin Retamal, Joana Gómez, Micaela Ávila, Cecilia Ruiz, Rosario Ale, Camila DeMartini y Maira Caro, junto a la profesora Carolina Barrientos.

Cada elemento aporta un sentido a la obra. El matraz con flores representa el conocimiento científico y la educación técnica al servicio del ambiente. La mano que sostiene una lamparita con un brote reúne el oficio, la creatividad y la necesidad de desarrollar ideas sustentables, capaces de crecer y proyectarse hacia el futuro.

El corazón con un engranaje expresa la importancia del afecto y de los vínculos en la formación. A su alrededor, los engranajes de colores y la llave francesa remiten a la identidad de la escuela técnica. Sus piezas conectadas representan el trabajo colectivo, mientras que los destellos y las chispas evocan la energía del aprendizaje y el momento de comprender algo nuevo.

Una mano que sostiene una escalera de colores completa la composición. Los peldaños simbolizan el recorrido de cada estudiante por la secundaria; los colores, la diversidad y la inclusión. La mano representa a la escuela como sostén y acompañamiento de esas trayectorias.

La propuesta busca fortalecer el trabajo entre instituciones educativas públicas y contribuir al crecimiento del arte público comodorense.