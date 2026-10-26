Alerta por tormentas en Comodoro: podrían ser fuertes hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para este lunes 26 de octubre. La jornada tendrá una máxima de 20°C y las tormentas podrían intensificarse durante la noche.

Comodoro Rivadavia tendrá este lunes una jornada marcada por la inestabilidad, con tormentas aisladas durante la tarde y tormentas fuertes hacia la noche, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 11°C y sin probabilidades de lluvia. El viento soplará del noroeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 20°C y aumentará la inestabilidad. Se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%, acompañadas por viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico marca tormentas fuertes, con una temperatura estimada en 16°C y una probabilidad de lluvias también de entre 40 y 70%.

El SMN mantiene además una alerta amarilla por tormentas para la región, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante el día y tomar precauciones ante posibles cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.