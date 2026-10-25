Domingo de sol entre nubes y una máxima de 18 grados

El domingo se mantendrá sin lluvias, con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde. La temperatura llegará a los 18 °C.

Comodoro Rivadavia tendrá este domingo 25 de octubre una jornada con nubosidad variable y una probabilidad de precipitaciones del 0% durante todo el día.

La mañana comenzará con 5 °C y cielo algo nublado, condición que continuará por la tarde, cuando la temperatura alcance los 18 °C. Para la noche se esperan 17 °C y cielo parcialmente nublado.

El viento soplará del norte a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde y la noche, las ráfagas podrán alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El lunes llegará con un ascenso de la temperatura y probabilidad de tormentas aisladas. Se prevén 14 °C durante la madrugada, 11 °C por la mañana y una máxima de 20 °C por la tarde. Las tormentas podrían presentarse durante la tarde y la noche, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Para el martes se esperan 11 °C durante la madrugada y la mañana, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde y la noche, la temperatura prevista será de 17 °C y habrá probabilidad de chaparrones, de entre el 10 y el 40%.