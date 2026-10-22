Pronóstico para este jueves: siguen las lluvias y temperaturas frescas

Un jueves gris y fresco se anticipa para la jornada de hoy. Con el cielo predominantemente cubierto y precipitaciones, el tiempo mantendrá condiciones variables a lo largo del día, registrando una temperatura máxima que apenas alcanzará los 10 °C en las horas de la tarde.

La jornada arranca con ambiente fresco y una temperatura cercana a los 7 °C. Se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%. El viento soplará leve desde el este (E) a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Hacia el medio día y la tarde se registrará la temperatura máxima del día, rondando los 10 °C. Se mantendrá la presencia de lluvias aisladas con la misma probabilidad de precipitación (10 - 40%), mientras que el viento del sector este incrementará su intensidad, alcanzando valores entre 13 y 22 km/h.

Cerrando el día, el cielo se presentará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias descenderá notablemente a un rango de entre 0% y 10%. Las marcas térmicas volverán a bajar hasta los 7 °C, con vientos que rotarán hacia el sector norte (N), manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.