La jornada estará marcada por precipitaciones intensas durante la mañana y la tarde. También se esperan ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura máxima de apenas 12°C.

Miércoles con lluvias fuertes y frío: la máxima será de 12°C

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 21 de octubre una jornada fría e inestable, con lluvias fuertes durante buena parte del día.

Durante la mañana se esperan lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre 70 y 100% y una temperatura cercana a los 7°C. El viento soplará del sudeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde continuarán las lluvias fuertes, aunque con una probabilidad algo menor, de entre 40 y 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 12°C y el viento rotará al noreste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche seguirán las lluvias, con una temperatura estimada en 9°C, viento del sudeste entre 23 y 31 km/h y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias para amplias zonas de Chubut, con acumulados que podrían alcanzar los 30 milímetros en algunos sectores.