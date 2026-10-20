Modifican recorridos de colectivos y suspenden atención en un CAPS

Ante el anuncio de inminentes precipitaciones y por razones preventivas, las líneas 9, 15 y 1 del transporte público tendrán desvíos temporales. Además, el CAPS de Fracción XIV permanecerá cerrado dos días.

Ante el anuncio de inminentes lluvias en Comodoro Rivadavia, la Municipalidad informó una serie de modificaciones preventivas en los servicios públicos. Por un lado, se dispusieron cambios provisorios en los recorridos de las líneas 9, 15 y 1 del transporte urbano de pasajeros, debido a obras sobre la calzada. En tanto, también se suspenderá temporalmente la atención en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Fracción XIV.

En cuanto al transporte público, las líneas 9 y 15 circularán por sus recorridos habituales hasta la avenida Polonia, continuarán por Colonos Sudafricanos, Francisco Behr y Jauretche, y retomarán la avenida Polonia para luego regresar a sus trayectos normales.

Por su parte, la línea 1 mantendrá su recorrido habitual hasta la calle Alvear, continuará por 12 de Octubre y 13 de Diciembre, y luego retomará su ruta habitual.

Asimismo, las líneas 14 y 16 continúan con sus recorridos modificados debido a las condiciones climáticas. Desde el Municipio solicitaron a los usuarios tener en cuenta los desvíos temporales y prever sus traslados.

CAPS FRACCION XIV

Por otra parte, la Secretaría de Salud municipal informó que, de manera preventiva y en función de las condiciones climáticas previstas, el CAPS de Fracción XIV no brindará atención los días miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

El centro de salud está ubicado sobre la calle Raúl Cercós, entre Concejal Silvia Cristina Ávila y la calle Nº 3.505.

Durante esas dos jornadas, las prestaciones sanitarias continuarán disponibles con normalidad en los CAPS de las zonas norte y sur, en sus horarios habituales.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer las novedades sobre la reanudación de la atención en el centro de salud.