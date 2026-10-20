Ocurrió este martes por la mañana en el acceso que conecta ambas rutas nacionales. Un motociclista manifestó dolores en una pierna.

Choque con herido en la rotonda de las rutas 3 y 26

Los conductores de un utilitario y de una motocicleta protagonizaron un siniestro vial este martes por la mañana en la rotonda que conecta las rutas nacionales 3 y 26, en cercanías de Rada Tilly. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor manifestó dolencias en la pierna izquierda y requirió asistencia médica.

El hecho se registró minutos después de las 9:15, cuando personal de la Comisaría Distrito Rada Tilly acudió al lugar tras recibir una alerta radial de la Seccional Tercera.

Al arribar, los efectivos constataron la colisión entre un utilitario Zanella Z-Truck y una motocicleta Honda XR 250 Tornado.

Durante el procedimiento, la Policía verificó que ambos conductores contaban con la documentación reglamentaria vigente para circular.

Ante las molestias físicas que manifestó el motociclista tras el choque, se solicitó la presencia de una ambulancia para brindarle atención médica preventiva.

En principio, la información suministrada no precisó las circunstancias en las que se produjo la colisión.