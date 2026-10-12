Ruta 40: camionero chileno con alcoholemia positiva

Lo detectaron en inmediaciones de Tecka. Se le retuvo la licencia de conducir y se le secuestró el vehículo.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), continúa fortaleciendo los controles preventivos en las rutas de la provincia con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros de tránsito.

En este marco, durante la mañana de este lunes 12 de octubre, personal de la APSV de Tecka detectó a un conductor de transporte de cargas con alcoholemia positiva mientras desarrollaba un operativo de fiscalización sobre la Ruta Nacional Nº 40.

El procedimiento involucró a un ciudadano de nacionalidad chilena que conducía un camión Volvo FH. Al realizarle el correspondiente control de alcoholemia, el conductor registró un resultado positivo de 0,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, y en cumplimiento de la normativa vigente de alcohol cero al volante, el personal de la APSV procedió a la retención preventiva de la licencia de conducir y dispuso el resguardo del transporte de cargas en dependencias de la Comisaría de Tecka.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destaca la importancia de los operativos que la Subsecretaría de Seguridad Vial despliega de manera permanente en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

Estas acciones permiten detectar conductas de riesgo, reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de quienes circulan por las rutas chubutenses.

Asimismo, se recordó desde el Gobierno que en Chubut rige la política de alcohol cero al volante, por lo que está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con presencia de alcohol en sangre.