Miles de vecinos coparon el puerto por los 30 años del muelle

La celebración reunió deportes, gastronomía y artesanos, con el destructor ARA “Almirante Brown” como uno de los principales atractivos. Este lunes, a las 11, se realizará el acto central.

Miles de vecinos recorrieron el Puerto de Comodoro Rivadavia durante la jornada que abrió los festejos por el 30° aniversario del muelle de Ultramar Antonio Morán. Las actividades deportivas, los puestos gastronómicos y la presencia del destructor ARA “Almirante Brown” convocaron al público a conocer las instalaciones y compartir un paseo familiar.

Bajo la consigna “Un puerto de puertas abiertas”, la programación incluyó una prueba atlética, una regata y una actividad de cicloturismo. El Pabellón Golfo San Jorge concentró buena parte del movimiento, con propuestas gastronómicas y stands de artesanos que recibieron visitantes durante toda la jornada.

La celebración acercó a la comunidad a un espacio ligado a la producción y las operaciones marítimas. Entre los puntos que despertaron mayor interés estuvo el buque de la Armada Argentina, que llegó a la ciudad después de participar en ejercicios militares internacionales en Perú.

Con una dotación de más de 200 tripulantes, el ARA “Almirante Brown” atrajo a grandes y chicos, que pudieron conocer sus características, equipamiento e historia.

“Como comandante, valoro mucho que mi tripulación entre en contacto y sienta la devolución del cariño que siempre el público en general nos brinda”, expresó el capitán de fragata Pablo Moyano al destacar el intercambio con los visitantes.

Construido en Alemania e incorporado a la Armada Argentina en 1983, el destructor integra la Flota de Mar, con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano. Sus radares, sensores, sistemas de comunicaciones y armamento permiten realizar operaciones antiaéreas, antisuperficie y antisubmarinas, además de tareas de guerra electrónica.

También puede funcionar como plataforma de comando y control para coordinar distintas unidades de una fuerza naval. Entre sus antecedentes internacionales figura el despliegue al Golfo Pérsico en 1990, cuando integró la coalición multinacional durante la crisis de Kuwait, en el marco de las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto.

Los festejos continuarán este lunes, desde las 11, con el acto central por el aniversario del muelle. Participarán autoridades provinciales, representantes del sector portuario e invitados especiales.

A tres décadas de su inauguración, el muelle de Ultramar Antonio Morán mantiene un papel estratégico en el desarrollo productivo, logístico y marítimo de la región, con operaciones vinculadas a la pesca, la industria hidrocarburífera y el comercio.