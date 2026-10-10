Conductor ebrio chocó contra dos vehículos estacionados en Km 5

No hubo personas heridas y el Jeep Wrangler fue trasladado al corralón tras el resultado positivo del test de alcoholemia.

Un conductor que circulaba a bordo de un Jeep Wrangler chocó contra dos vehículos estacionados durante la mañana de este sábado en Km 5. El accidente se registró alrededor de las 6:45, en la esquina de las calles Gutiérrez y López de Vega.

Tras el siniestro, se le realizó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy superior al límite permitido para conducir.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. En tanto, el Jeep Wrangler fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado al corralón.