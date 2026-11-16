La mujer cruzaba cerca de Ameghino y 25 de Mayo cuando la embistió un Toyota Etios. El conductor, de 79 años, dio negativo en el test de alcoholemia y el auto quedó secuestrado de manera preventiva.

El Servicio de Emergencias Médicas 107 trasladó al Hospital Regional a una mujer de 72 años que fue atropellada este lunes al mediodía en el centro de Comodoro. La encontraron tendida en el suelo y consciente. Como manifestaba dolores, la llevaron al hospital para evaluar sus lesiones.

La Seccional Primera intervino alrededor de las 12:20, tras recibir el aviso del siniestro. En el lugar, los policías constataron que el Toyota Etios había embestido a la mujer mientras cruzaba en inmediaciones de Ameghino y 25 de Mayo.

El conductor tenía la documentación en regla. Personal de la División Policía Científica realizó las diligencias en el lugar y el vehículo quedó bajo secuestro preventivo hasta que se determine la gravedad de las lesiones de la mujer.