Once conductores alcoholizados en Comodoro y un pico de 2,52 g/l

El registro fue el más alto de Chubut durante el fin de semana. En los operativos realizados en la ciudad y la periferia se controlaron 1.610 vehículos, se labraron 26 infracciones y se retuvieron dos rodados.

El registro de alcoholemia más alto del fin de semana en Chubut se dio en Comodoro Rivadavia. El resultado surgió de las 852 pruebas realizadas en distintos puntos de la ciudad y la periferia, donde se controlaron 1.610 vehículos. Las otras dos mediciones más elevadas de la provincia se dieron en Lago Puelo, con 2,15 g/l, y en Trelew, con 2,05 g/l.

En toda la provincia, los operativos abarcaron rutas, accesos y sectores urbanos. La Subsecretaría de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, verificó 8.243 vehículos y realizó 4.578 pruebas de alcoholemia en coordinación con la Policía del Chubut y las áreas municipales de Tránsito. El balance provincial fue de 45 conductores alcoholizados retirados de circulación, 206 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y 39 vehículos retenidos.

CONTROLES EN EL RESTO DE CHUBUT

Esquel concentró la mayor cantidad de alcoholemias positivas, con 13 casos en 1.673 pruebas. Allí se verificaron 1.727 vehículos y se labraron 67 infracciones. En Trevelin se hicieron 136 pruebas sobre igual cantidad de vehículos controlados, con dos resultados positivos, cuatro infracciones y dos rodados retenidos.

En Trelew, los puestos se distribuyeron entre el casco urbano, la periferia y los accesos norte y sur por la Ruta Nacional 3. Allí se verificaron 1.381 vehículos y se detectaron nueve alcoholemias positivas en 1.060 pruebas. También se labraron 31 infracciones y se retuvieron dos vehículos. En Gaiman se controlaron 33 rodados y las 21 pruebas dieron negativo. En Dolavon se verificaron 200 vehículos sin registrar infracciones.

Puerto Madryn registró seis resultados positivos en 183 pruebas, 32 infracciones y 26 vehículos retenidos, sobre un total de 680 rodados controlados. En Puerto Pirámides se verificaron 171 vehículos sin infracciones. En Camarones, con 68 rodados controlados, tampoco hubo infracciones ni alcoholemias positivas.

En la Comarca Andina, los operativos sobre rutas y accesos a Cholila, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Lago Puelo abarcaron 1.212 vehículos. De las 508 pruebas de alcoholemia, cuatro dieron positivo. Además, se labraron 45 infracciones y se retuvieron siete automóviles.

En Rawson y Playa Unión, los controles se ubicaron en los accesos, sobre la Ruta Provincial 7 y la Ruta Nacional 25, sin resultados positivos ni infracciones. En José de San Martín se verificaron 81 vehículos. En Paso de Indios, Gobernador Costa y Tecka se controlaron 21, 241 y 349 rodados, respectivamente, sin infracciones. En Río Pico se verificaron 331 vehículos, las 143 pruebas de alcoholemia dieron negativo y se labró un acta de infracción.