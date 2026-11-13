Camión se despistó y chocó contra el guardarrail camino a Rada Tilly

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 3. Sus dos ocupantes resultaron ilesos y contaban con la documentación en regla.

Un camión protagonizó un despiste durante la madrugada de este viernes en el acceso a la villa balnearia de Rada Tilly. A pesar de los daños materiales registrados en el transporte, no hubo que lamentar personas lesionadas.

El episodio se registró alrededor de las 04:00 horas sobre la Ruta Nacional N° 3, en el sector de ingreso a la localidad en sentido de circulación sur a norte. Personal policial de la Comisaría Distrito Rada Tilly que realizaba un patrullaje preventivo advirtió la presencia del vehículo detenido sobre la banquina con las balizas encendidas.

Al acercarse para verificar la situación, los efectivos constataron que el rodado, un camión Volkswagen modelo 13.180 de color blanco, había impactado contra el guardarrail. Como consecuencia del choque, la unidad sufrió daños materiales en su tren delantero derecho.

El transporte era conducido por un joven de 27 años, quien viajaba acompañado por su hermano, de 28 años. Tras entrevistarse con ambos ocupantes, la policía confirmó que ninguno presentaba heridas ni requirió asistencia médica.

Asimismo, el conductor exhibió toda la documentación reglamentaria en vigencia. Tras las actuaciones de rigor en el lugar, los involucrados permanecieron sobre la banquina a la espera de una grúa particular para retirar el camión.