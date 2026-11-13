La víctima, de 27 años, fue encontrada atada de pies y manos, ensangrentada y con heridas de gravedad en un departamento de Rivadavia al 2400.

Lo acusaron de acosar a una menor e hicieron justicia por mano propia

Un grave episodio de violencia se registró durante la noche del miércoles en Comodoro Rivadavia, cuando un joven de 27 años fue encontrado maniatado y con múltiples lesiones en el interior de un departamento. Por el hecho, dos hermanos fueron detenidos y permanecen a disposición de la Justicia.

La intervención policial se produjo alrededor de las 22:50 del miércoles 11 de noviembre, en un edificio ubicado sobre avenida Rivadavia al 2400. Un vecino alertó a efectivos de la Comisaría Segunda luego de escuchar reiterados gritos de auxilio provenientes de uno de los departamentos.

Al llegar al lugar, los uniformados se dirigieron al segundo piso, desde donde provenían los pedidos de ayuda. Allí encontraron a un joven con las manos y los pies atados, ensangrentado y con lesiones de consideración.

En el interior de la vivienda se encontraban el propietario del departamento y su hermano, de 44 y 41 años. Según el informe policial, el dueño del inmueble señaló a la víctima y manifestó que el joven habría acosado a su hija.

Ante el cuadro que presentaba el hombre y las circunstancias del procedimiento, los efectivos procedieron a detener a ambos hermanos.

En el marco de la investigación, personal policial y de Criminalística realizó una inspección ocular del departamento, relevó cámaras de seguridad y tomó entrevistas a testigos.

Durante las diligencias se secuestraron un cuchillo, teléfonos celulares, prendas de vestir con manchas de sangre y otros elementos considerados de interés para la causa.

En tanto, la víctima fue trasladada al hospital, donde permaneció internada debido a la gravedad de las lesiones. Durante la jornada de este jueves recibió el alta médica.

En tanto, los dos hermanos continúan detenidos a la espera de la audiencia de control de detención. La causa fue caratulada como lesiones agravadas por alevosía y privación ilegítima de la libertad.

En la investigación intervienen el fiscal general Marcelo Cretton, la funcionaria fiscal Ailin Correa, la División Policial de Investigaciones y personal de Criminalística.