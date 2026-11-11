Persiguen a menores y les secuestran un arma y una moto robada

Un operativo policial desplegado durante la noche del martes culminó con la aprehensión de cuatro menores de edad, el secuestro de un arma de fuego y la recuperación de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo. Además, se labraron infracciones de tránsito y se dispuso el secuestro preventivo de otro rodado.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:40, cuando efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) observaron dos motocicletas en la esquina de avenida Gatica y el camino Juan Domingo Perón.

Los uniformados advirtieron que los acompañantes de ambos vehículos circulaban sin casco reglamentario e intentaron detener su marcha. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los conductores aceleraron y emprendieron la fuga.

Durante la persecución, que continuó por el camino alternativo Juan Domingo Perón, los efectivos observaron que uno de los acompañantes arrojó un morral a un costado de la calzada. La huida terminó metros más adelante, luego de cruzar el arroyo La Mata, donde los policías consiguieron interceptar las dos motocicletas y reducir a sus ocupantes.

Al inspeccionar el morral descartado, el personal policial observó que sobresalía la boca del cañón de un arma de fuego. Ante esta situación, intervino la División Criminalística, que realizó el secuestro de un revólver calibre .22 largo, sin municiones y con tambor de diez alvéolos. También se incautó una balaclava.

Por otra parte, personal de la División Sustracción Automotores verificó los rodados e identificó que una Honda Wave 110 S, que circulaba sin dominio colocado, tenía un pedido de secuestro activo por robo, denunciado el 4 de noviembre en la Comisaría Seccional Sexta.

Tras dar intervención a la fiscal de turno, Gabriela Gómez, y a la asesora de familia, Noelia Guitian, se dispuso la imputación en libertad de N.E.M., de 16 años, conductor de la Honda, por el delito de encubrimiento. Su acompañante, B.A., de 15 años, fue imputado en libertad por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculada a la tenencia de armas de fuego. Ambos fueron restituidos a sus progenitores.

En tanto, la segunda motocicleta, una Betamotor de 110 cc, dominio A180OXB, era conducida por B.L.B., de 16 años, quien viajaba acompañado por Z.M., de 17. En este caso, se labró un acta de infracción por falta de licencia de conducir y se dispuso el secuestro preventivo del rodado, que fue trasladado al Tribunal de Faltas local.