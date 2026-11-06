El hombre apuñalado en barrio Ceferino se halla en coma inducido

Tiene 40 años y sufrió varias heridas de arma blanca en la zona abdominal. Hay un detenido.

Un hombre de 40 años permanece internado en estado crítico y en coma inducido luego de ser apuñalado durante una riña registrada este jueves por la tarde en el barrio Ceferino. Por el hecho, un joven de 24 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:45, en inmediaciones de la calle Los Cipreses, donde intervino personal de la Comisaría Cuarta. El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó los detalles del procedimiento en diálogo con FM La Petrolera 89.3.

Según explicó, la víctima había mantenido una discusión con otro hombre y, tras resultar herida, se dirigió hasta un comercio cercano para pedir ayuda. Allí fue asistida inicialmente por efectivos policiales, a quienes alcanzó a identificar a la persona con la que había mantenido el altercado. Además, los investigadores cuentan con el testimonio de una persona que habría presenciado la agresión.

Posteriormente, el herido fue trasladado en ambulancia a un centro de salud, donde quedó internado en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones abdominales.

“Tiene varias lesiones en la zona abdominal de gravedad. Está en un coma inducido”, precisó Mulero.

A partir de las primeras diligencias, en las que participaron efectivos de la Comisaría Cuarta, personal de Criminalística y de la División de Investigaciones, se logró identificar al presunto agresor.

Alrededor de las 20, los investigadores localizaron al sospechoso, de apellido Rocha, cuando circulaba a bordo de un vehículo. Durante la intervención advirtieron que tenía manchas hemáticas en sus prendas de vestir y que el rodado también presentaba rastros similares.

“Esta persona tenía manchas hemáticas en su ropa y el vehículo también presentaba algunas manchas hemáticas, presumiblemente de sangre”, señaló el jefe policial.

Con intervención de la Fiscalía, se dispuso la detención del joven, quien fue trasladado a la Comisaría Cuarta. Durante la madrugada se concretaron un allanamiento y una requisa vehicular, además del secuestro del automóvil.

Los procedimientos finalizaron cerca de las 2 de la mañana de este viernes y permitieron incautar prendas de vestir con manchas hemáticas y un arma blanca encontrada en un domicilio de las inmediaciones.

Respecto del origen del enfrentamiento, Mulero indicó que las primeras averiguaciones apuntan a que todo comenzó con una discusión entre ambos hombres que fue aumentando de intensidad.

“Lo que sabemos es que hubo una discusión banal entre ellos y fue subiendo de tono, hasta que terminó con la agresión física”, manifestó.

Finalmente, el jefe de la Unidad Regional confirmó que el detenido cuenta con antecedentes policiales.