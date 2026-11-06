Se le cayó el auto encima mientras lo reparaba

El accidente ocurrió este jueves en una vivienda del barrio Ceferino.

Un hombre sufrió un accidente este jueves por la tarde mientras realizaba tareas de reparación en su propio automóvil, en una vivienda del barrio Ceferino. Por circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, una Chevrolet Chevy se precipitó sobre su cuerpo.

El episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Laferrere al 3200, donde se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para asistir al damnificado.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba trabajando sobre el vehículo cuando, por motivos que se desconocen, el automóvil cayó sobre él.

Tras el incidente, se dio aviso al servicio de emergencias médicas 107 y se requirió la presencia de personal policial, que acudió al lugar para intervenir en el procedimiento.

Según los primeros datos, el hombre permanecía consciente al momento de solicitarse asistencia. Sin embargo, en lo inmediato no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni se confirmó si debió ser trasladado a un centro de salud.