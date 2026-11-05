Es por la filtración del video. En una causa paralela se conoció un archivo en el que se observan las torturas que sufrieron Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi antes de ser asesinadas.

Triple crimen narco: la familia de una de las víctimas denunciará a la jueza Arroyo Salgado

La familia de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, anunció que denunciará a la jueza Sandra Arroyo Salgado por la filtración del video en el que se observan las torturas previas que sufrieron la adolescente, Brenda del Castillo y Morena Verdi antes de ser asesinadas.

En las últimas horas se conoció la filmación, la cual fue recuperada días atrás en una causa paralela tras las pericias al celular del integrante de una banda narco liderada por Pablo Macalopu Cafferata, conocido también como Roger.

De acuerdo a la explicación dada por las autoridades judiciales, a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, en el análisis se recuperó “un archivo de video” que había sido borrado de la aplicación de mensajería Zangi, medio con el que se comunicaba la banda.

La jueza Arroyo Salgado, al tener acceso a la prueba, derivó el pasado 16 de octubre la filmación al magistrado Jorge Rodríguez, a cargo de la pesquisa por el triple crimen.

En el video, que dura casi tres minutos, se escucha el interrogatorio salvaje de uno de los implicados a una de las víctimas dentro de la casa del horror, ubicada en la esquina de las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.

Comunicado de la familia de Lara

Ante la viralización del video, la familia de la adolescente emitió un comunicado en el que informó que denunciará a la jueza Arroyo Salgado y al juez actual de la causa por la filtración del archivo.

“Esta familia, por intermedio de la abogada Verónica Veliz, exigió al Juzgado Federal de Morón N°2, secretaría 8, que adopte todas las medidas necesarias para que no se filtre, como sucedió con las fotos de las autopsias”, comienza el escrito al que accedió NA.

“Queremos dejar constancia de que tomaremos cartas en el asunto e iniciaremos las acciones legales, administrativas y denuncias disciplinarias correspondientes contra la jueza Arroyo Salgado y el juez Ernesto Rodríguez por su omisión o falta de compromiso en que la medida se cumpla estrictamente. Consideramos inadmisible que, por su falta de decoro, negligencia o mal desempeño, haya permitido que suceda una situación de tal gravedad, comprometiendo la seriedad del juzgado y poniendo en riesgo la causa, que hoy hablan de pruebas, formando hipótesis que ni siquiera se encuentra debidamente corroborada”, remarcaron.

En este sentido, expusieron la necesidad de un “control urgente del origen de ese material”: “No nos olvidemos que ese tal Roger coincide con el segundo nombre de Alex Roger Idone, prófugo de la Justicia. No toleraremos que la falta de responsabilidad de quien debe impartir justicia afecte el proceso”.

“Exigimos a las autoridades judiciales superiores que intervengan de manera inmediata para garantizar que este escándalo no contamine, demore ni desvíe el curso de la causa principal. La prioridad absoluta del Estado debe seguir siendo esclarecer el hecho y sancionar a los verdaderos culpables”, señalaron.

Por último, cerraron el comunicado expresando el sufrimiento que todavía atraviesan: “Basta de causar más dolor y daño psicológico a la familia, Lara tiene hermanos menores, exigimos respeto y compromiso. Iremos hasta las últimas consecuencias legales contra todos los responsables, tanto de los hechos principales como de las irregularidades derivadas”.