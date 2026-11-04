Suscriben acuerdo para impulsar la primera Carta Orgánica Municipal en Rada Tilly

Referentes y partidos no oficialistas de Rada Tilly se solicitaron la convocatoria a una Convención Constituyente, simultáneo con las elecciones de 2027.

Referentes de fuerzas políticas no oficialistas de Rada Tilly concretaron este martes la firma de un acuerdo multipartidario para solicitar formalmente a la intendenta Mariel Peralta y Concejo Deliberante que impulsen elecciones de convencionales municipales constituyentes. El objetivo central del pacto es la redacción y sanción de la primera Carta Orgánica Municipal de la ciudad.

El documento fue rubricado por representantes del Partido Vecinal de Rada Tilly, el Partido Justicialista, La Libertad Avanza y el Partido Libertario, sumando además la adhesión de los ex candidatos a intendente Martín Cerdá y Bruno English.

Según un comunicado posterior, “esta convergencia multipartidaria refleja un compromiso que trasciende las diferencias partidarias, fundamentado en el artículo 123 de la Constitución Nacional y en los artículos 226, 229 y 230 de la Constitución de la Provincia del Chubut, los cuales avalan la autonomía institucional y el derecho de los municipios que superan los mil electores a dictar su propia norma fundamental.

Durante la presentación del acuerdo, se destacó que la localidad se rige actualmente bajo la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales. Sin embargo, en este sentido, el texto consensuado solicita que los comicios de convencionales se realicen de manera simultánea con las elecciones provinciales y municipales previstas para 2027.

En representación del bloque Arriba Chubut, Omar Casagrande y Mabel Morejón participaron activamente del encuentro político y pusieron en valor la calidad institucional del hito.

En este contexto, Casagrande y Morejón señalaron que "contar con la primera Carta Orgánica Municipal de Rada Tilly representa un salto cualitativo indispensable para nuestra ciudad. Este acuerdo demuestra que es posible construir consensos duraderos por encima de las coyunturas partidarias y los sectores individuales".

Asimismo, los dirigentes remarcaron que "la autonomía municipal es un derecho inalienable de nuestra comunidad; por ello, es fundamental garantizar un proceso de debate público amplio, abierto y participativo donde cada vecino, institución y espacio político puedan aportar su visión para diseñar las reglas institucionales que regirán el futuro de Rada Tilly en las próximas décadas".

Con la firma de este convenio, el arco político no oficialista de Rada Tilly insta al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante a acompañar esta decisión que busca “consolidar una democracia local más representativa, moderna y cercana a las verdaderas necesidades de sus vecinos”.