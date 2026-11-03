72 choferes a la deriva y el municipio apunta a Patagonia

Los extrabajadores de Patagonia volvieron a la Secretaría de Trabajo por sus indemnizaciones. Mientras, desde la Municipalidad rechazaron trasladar al Estado una obligación de la empresa empleadora.

Los 72 trabajadores desvinculados de la empresa Patagonia Argentina llevaron su demanda, una vez más, hasta la Secretaría de Trabajo. “Vinimos a buscar una respuesta; nos dijeron que intimaron a Patagonia Argentina para que en un plazo de dos días pague nuestras indemnizaciones”, sostuvo Fabián Pacheco.

El vocero de los trabajadores afirmó que “Patagonia Argentina quiso imponer un artículo, que es el 136, en donde se desvincula y le pide nuestros sueldos a la Municipalidad directamente. Ahora vienen los pasos legales; tenemos que esperar hasta el día viernes en donde volveremos a la Secretaría porque ahí tendremos una respuesta sobre si Patagonia va a pagar o no las indemnizaciones”.

Recordó que “nosotros recibimos el telegrama donde Patagonia directamente se desvincula de nosotros y dice que vayamos a cobrar la indemnización a la Municipalidad”.

Sin embargo, “la Municipalidad nos dice que la indemnización la tiene que pagar Patagonia Argentina por el 2% que le viene pagando desde hace 20 años”.

En cuanto a su posible incorporación a la nueva prestataria del servicio, Pacheco señaló que “MR presentó un escrito donde dice que tiene todas las unidades; que ellos no faltaron nunca al pliego y que no ponen todas las unidades en tránsito por la emergencia económica que hay en el Municipio, la cual fue avalada por los concejales por un lapso de tres meses”.

También indicó el chofer que “sabemos que no va a haber reincorporaciones y nosotros necesitamos cobrar lo que nos corresponde por ley. Este mes ya nos quedamos sin obra social; hay compañeros que tienen hijos; discapacitados. A esta gente pareciera que no le interesa nada”.

LA POSICION MUNICIPAL

En este contexto, desde la Municipalidad rechazaron trasladar al Estado una obligación de la empresa empleadora. La secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, precisó que “los trabajadores tienen derecho a cobrar lo que les corresponde y la empresa debe pagar”.

La funcionaria acotó que “estamos hablando de una empresa que percibió dinero del Municipio durante años para este fin específico y ahora mira para otro lado y pretende que los comodorenses paguen dos veces lo mismo”.

Afirmó Juárez que durante los últimos 20 años el Municipio reconoció a la empresa, dentro del rubro personal del costo del servicio, una previsión por despido equivalente al 2% de la masa salarial, que la firma recibió mensualmente para afrontar las obligaciones propias de la actividad. “El Municipio rechaza que ahora se pretenda trasladarle una responsabilidad por un dinero que la empresa ya percibió. Patagonia Argentina fue la empleadora, mantuvo la relación laboral y comunicó los despidos. El municipio no fue su empleador”, remarcó.

Juárez informó que Asesoría Legal trabaja en las acciones y denuncias respectivas contra Patagonia Argentina, no solo por el intento de trasladar al Municipio una responsabilidad que no le corresponde, sino también por declaraciones del abogado de la empresa en diversos medios en el último período. El alcance de esas medidas es evaluado por Asesoría y el equipo técnico municipal.

La funcionaria sostuvo que “nosotros vamos a defender a ultranza a los vecinos; no vamos a permitir que estos vivos saqueen el bolsillo de los comodorenses”. Y agregó: “Perdieron porque hubo otro que hizo las cosas mejor; que ofreció un servicio mejor y presentó una oferta mejor”, en referencia a la licitación del servicio.