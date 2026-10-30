Convocan a audiencia por la tarifa de Transportes Diadema

La audiencia pública de realizará el lunes 16 de noviembre, a las 18, en el Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia convoca a Audiencia Pública, para considerar el Proyecto de Ordenanza de adecuación del cuadro tarifario del usuario del servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros, prestado por la empresa Diadema S.A.

Dicha Audiencia Pública tendrá lugar en instalaciones del Concejo Deliberante sito en Carlos Pellegrini N° 766 de esta ciudad, el 16 de noviembre a las 18.

Inscripciones: los interesados en participar pueden inscribirse a partir del 1 de noviembre, personalmente, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 en el Concejo Deliberante, o a través del correo electrónico [email protected]. A tales efectos, podrán tomar vista del expediente (solicitando copia a costa del interesado, o llevarlo en un pen drive aportado por el mismo) o requerir copia por medio del correo electrónico oficial. Todo ello conforme a lo estipulado en la ORD 7034-1/02.

El plazo para la inscripción de los participantes a la Audiencia vence 72 hs antes de la realización de la misma ( Art. 33 Ord 7034-1/02). La inscripción es libre y gratuita.