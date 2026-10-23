Instalan una nueva garita frente al Hospital Regional

La estructura fue construida íntegramente por personal municipal para dar respuesta a la demanda de los usuarios del transporte público. Paralelamente, continúan los trabajos de reparación y pintura de los refugios en distintos sectores de la ciudad.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, instaló este viernes una nueva garita de colectivos frente al Hospital Regional, un punto estratégico donde existía una importante necesidad de ampliar los espacios de espera.

La estructura fue construida en su totalidad por personal de la Dirección General de Mantenimiento y colocada junto al dispositivo existente. Se trata de la primera construcción de estas características realizada por la Dirección mediante administración municipal.

Por otra parte, continúan las tareas de reparación, reacondicionamiento y pintura de los refugios en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos avanzan de manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de insumos y los tiempos necesarios para intervenir cada estructura.