La novia del Roña Castro reveló el duro momento que atraviesa a una semana de su muerte

A una semana de la muerte de Jorge "El Roña" Castro, Noelia Vigliarolo, su última pareja, habló sobre la tensa relación que tiene con la familia del boxeador luego de que ellos borraran las fotos que él había subido junto a la mujer.

"Difícil, complicado. En algún momento me voy a tener que levantar porque tengo que empezar a seguir con mis actividades, que por ahora están frenadas", comenzó la mujer en diálogo con PuroShow sobre cómo se encuentra y sumó sobre lo que ocurrió en las redes: "Es de conocimiento público, no es algo que inventé yo. Es algo que sucedió. Me parece lamentable. Yo no culpé directamente a nadie. No dije que fue alguien de su familia".

"Él siempre hablaba de mí porque yo lo acompañaba mucho. Decía 'mi gran amor', 'mi mujer'. Dijo palabras tan lindas y justo me armaron ese recorte y me lo mandaron. Yo no tengo nada que aclarar, no tengo nada que demostrar. Los actos, las acciones hablan por sí solas", continuó Noelia Vigliarolo y aclaró: "Yo entiendo el dolor de su familia porque estamos viviendo todos un duelo y yo creo que lo querían tanto como lo quería yo. No tengo ganas de enfrentarme con nadie".

"Él ya no está y nadie me lo va a devolver ni a mí ni a ellos. Estamos viviendo todos un duelo. Yo entiendo el duelo de sus hijos, de todos", señaló la última pareja de El Roña Castro y cerró: "Deja, Noe, ¿qué va a hacer? Si no te quieren, no te quieren, ¿qué le vamos a hacer?".

El Roña Castro sufrió una repentina descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón. Según informaron fuentes judiciales, la autopsia determinó que el deceso se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Los forenses no detectaron lesiones y concluyeron que se trató de una muerte no traumática.

Además, el ex boxeador padecía diabetes y en un momento se evaluó si su fallecimiento estaba relacionado con su tratamiento de insulina, aunque según los resultados, fue descartado.

Un testigo aseguró que "el exdeportista jugaba con normalidad en el Bingo hasta que sufrió un colapso". Un médico del servicio de asistencia que llegó al lugar constató su fallecimiento. La causa de Jorge "El Roña" Castro quedó bajo la órbita de la UFI N° 8 de Morón.