Hasta ahora no se había documentado oficialmente ninguna infección en humanos.

Virus Shamonda: muere en Francia la primera persona infectada en el mundo

Autoridades sanitarias francesas anunciaron este jueves el primer caso documentado en el mundo de infección humana por el virus Shamonda en un paciente que falleció a principios de octubre.

Cómo es el virus Shamonda

Se trata de un virus que se transmite a los animales a través de la picadura de mosquitos del género culicoides.

Detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, el virus se registró de forma esporádica en ganado en África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Cuál es el riesgo para las personas

A pesar de haber circulado por África y Asia durante varias décadas, hasta ahora no se había documentado oficialmente ninguna infección en humanos.

Asimismo, según indicaron las autoridades, hasta la fecha no se identificó ningún riesgo para la salud de la población general.

Qué síntomas tenía el paciente que murió

Según las mismas autoridades, el paciente, que presentaba un estado de inmunodepresión grave, estaba recibiendo tratamiento en Lyon (Francia) para una enfermedad grave.

Las investigaciones preliminares indican que las complicaciones cerebrales observadas en el paciente antes de su fallecimiento estaban, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

Cómo se contagió el virus Shamonda

En este momento, las autoridades sanitarias consideran que la explicación más probable es la infección a través de la picadura de un mosquito del género culicoides, portador del virus, en el este de Francia.

Asimismo, subrayaron que se trata de un caso excepcional que afecta a un paciente con una inmunodepresión grave. De esa manera, notificaron el caso a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.