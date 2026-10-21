Persiguen a balazos a los tripulantes de una camioneta

Dos individuos que escapaban en una Ford Ranger fueron detenidos en Caleta Olivia por policías de la DDI tras una persecución.

El violento incidente se registró este miércoles, poco después de las 8, en el marco de cinco allanamientos simultáneos ordenados por la justicia para esclarecer una serie de hechos delictivos perpetrados en diferentes barrios de esta ciudad, entre ellos en los denominados 150 viviendas y Zona de Chacras.

La camioneta objeto de la persecución fue alcanzada en inmediaciones del barrio ARA San Juan, ubicado hacia el suroeste del ejido urbano y se constató que al menos una de sus cubiertas delanteras quedó desinflada producto de un balazo, pero además tenía varios orificios de impacto en una puerta lateral derecha.

Aunque por el momento no se difundió un informe oficial por parte de la fuerza de seguridad provincial, las fuentes consultadas por El Patagónico señalaron que los ocupantes detenidos son hermanos con antecedentes delictivos que escaparon cuando se iba a allanar uno de los domicilios.

Las mismas fuentes hicieron saber que los mismos formarían parte de una banda que desde hace aproximadamente un mes era investigada por varias amenazas a comerciantes e intimidación a una familia en el barrio Rotary 23, ocurrida hace poco más de un mes, a la cual le balearon el frente de la vivienda.

Por otra parte, trascendió que igualmente se habría incautado otra camioneta -una Toyota Hilux- y más elementos relacionados con las investigaciones en otros operativos, no descartándose que se produjeran más detenciones.

Fotos: InfoCaleta