Periodista de Caleta nominado a los premios Martin Fierro Federal

Leonardo Paredes, movilero de Caleta Video Cable, fue nominado a uno de los premios Martín Fierro Federal que se entregarán el 31 de octubre.

Competirá en la terna Labor Periodística con Gabriela Albanesi, de Tres Poderes, de Radio y Televisión Santafesina;, y Sergio Dimaría, de Canal 7 de Las Heras, Mendoza.

La ceremonia se realizará el 31 de octubre en el Auditorio La Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, San Luis, con representantes de medios de todo el país.

Paredes, es una de esas caras que los vecinos de Caleta Olivia reconocen sin dudar. Hace más de tres décadas que trabaja en Canal 2 - Caleta Video Cable, y generalmente lo hace acompañado por otro experimentado trabajador de prensa, el camarógrafo Luis Bórquez.

La noticia generó una gran alegría en la comunidad, donde vecinos y colegas destacaron su trayectoria y el vínculo construido con la gente a través de su trabajo.

En diálogo con el portal digital La Vanguardia Noticias, Paredes repasó su trayectoria y contó cómo llegó al periodismo.

“Comencé a trabajar en el canal a fines del año 1990, entré como operador switcher master y de ahí aprendí cámara y obviamente edición", recordó.

En el año 93 lo convocaron para conducir “El Ojo de mi Ciudad”, un programa de sociales producido por Bunny Gramajo y Miguel Cáceres, y después “El tour de la Aldea” con Luis Melo.

En paralelo, hacía un programa de videoclips musicales con Luis Borges y Francisco "Pancho" Vera que se llamaba RG59.

"Después dejé de estar en pantalla y me dediqué a continuar haciendo cámara en el móvil de exteriores, muchos años, más de 20 años como camarógrafo del móvil de exteriores", contó.

Hasta que por un problema de salud de quien hacía el móvil en ese tiempo, le preguntaron si se animaba a hacer notas. "Empezó a pasar unos meses, pasaron los años, ahora más o menos, como notero, 12 años llevo en esta actividad", explicó.

Paredes ya tiene una larga relación con los premios de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC). "No es la primera vez que nominaron un trabajo mío, ya varias veces en los premios ATVC. Creo haber participado como en seis premios, de los cuales habré ganado tres o cuatro", dijo.

Entre los trabajos reconocidos mencionó un videoclip de Rubén Patagonia, un programa llamado Jornadas de Paz y Dignidad y otro sobre Valdoco, en los que trabajó como camarógrafo y editor.

Hoy, a los 36 años de trabajo en el canal, sigue recorriendo la ciudad con su cámara y sus compañeros, los camarógrafos como el "Corcho" Bórquez. Juntos salen día a día a buscar las notas sociales, políticas y culturales que le dan identidad a Caleta Olivia.