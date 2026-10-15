Anuncian llegada del Consulado Móvil de Bolivia para trámites

La atención en el dispositivo que arribará a Caleta Olivia, procedente de Comodoro Rivadavia, se realizará los días 22, 23, 24 y 25 de octubre.

El Consulado Móvil estará en el Centro de Residentes Bolivianos ubicado en el barrio 3 de Febrero y posibilitará que los integrantes de esa colectividad pueda distintos trámites de documentación de 9:00 a 17:00 sin tener que trasladarse a otras ciudades.

La propuesta surgió a partir de un trabajo de articulación interinstitucional entre el Consulado de Bolivia de Comodoro Rivadavia, la Dirección de Extranjería Municipal de Caleta Olivia y referentes de la Capilla Virgen de Copacabana y Urkupiña.

En rueda de prensa ofrecida el miércoles, la directora de Extranjería, Mónica Jaimez, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, a cargo de Andrea Bayón, destacó la importancia de concretar esta iniciativa y convocó a los residentes bolivianos de la ciudad y de localidades cercanas a aprovechar la presencia del equipo consular.

La funcionaria explicó que durante las cuatro jornadas se podrán realizar trámites vinculados con la documentación boliviana, de acuerdo con las gestiones habilitadas por el equipo consular.

Por tal motivo se recomienda a las personas interesadas consultar

previamente qué documentación deben presentar según el trámite que necesiten efectuar.

Jaimez también resaltó que la convocatoria no está destinada únicamente a los vecinos de Caleta Olivia, sino que se extendió a otras localidades de Santa Cruz, con el propósito de que más integrantes de la comunidad puedan acceder a este servicio.

En ese sentido, destacó el trabajo articulado con organismos provinciales y nacionales, así como el acompañamiento de las instituciones y referentes comunitarios que contribuyeron a organizar la llegada del Consulado Móvil.