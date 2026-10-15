Inauguraron  primera etapa de la nueva luminaria en la Costanera

La Municipalidad de Caleta Olivia inauguró en las primeras horas de la noche del miércoles la primera etapa del nuevo sistema de iluminación de la Costanera,

Con esta obra se pone en valor ese espacio público, mejorando sus condiciones para el disfrute de vecinos y visitantes.

La actividad contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, el secretario de Gobierno Lucas Haidamaschuk, el secretario de Obras y Servicios José Camacho y los trabajadores a cargo de la obra.

En esta primera etapa se instalaron 19 luminarias a lo largo de aproximadamente 500 metros lineales, como parte de un proyecto que contempla cuatro etapas para avanzar progresivamente con la recuperación lumínica de todo el sector.

Los trabajos fueron realizados íntegramente con mano de obra municipal, con la participación de los equipos de Servicios Generales, Soldadura, Obras Civiles y Viales.

Al respecto, José Camacho destacó el compromiso de los trabajadores municipales que hicieron posible la concreción de esta primera etapa.

“Todo ese trabajo que estamos realizando en nuestra ciudad es con mano municipal”, señaló, poniendo en valor la articulación de las distintas áreas que participaron en la fabricación de las estructuras, la instalación de las luminarias y la ejecución de las obras necesarias para proteger el cableado.

Asimismo, remarcó la importancia de garantizar la durabilidad de las intervenciones, teniendo en cuenta las condiciones ambientales propias de la zona costera y la exposición al salitre.

“Lo importante siempre es que toda obra que tratamos de realizar dure para muchos años, no solamente para un par de días”, expresó Camacho, quien también llamó a la comunidad a cuidar las luminarias y las instalaciones para preservar las mejoras realizadas.

La inauguración representa el inicio de un plan de trabajo que continuará con nuevas intervenciones en otros sectores de la Costanera, incluido el área cercana al puerto. Además, se prevén tareas para mejorar distintos puntos afectados por la acción del mar y avanzar en el mantenimiento de la infraestructura costera.

Fuente: Prensa Municipal