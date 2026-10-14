De qué murió Locomotora: lo que se sabe hasta el momento

Jorge Locomotora Castro murió a los 59 años después de sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras estaba junto a su hija Quimey y una ex pareja en el Bingo de Morón. La familia sostuvo que el ex boxeador padeció un infarto de causa natural y pidió que se respete el duelo privado.

Según pudo saber Infobae, el resultado preliminar de la autopsia determinó que sufrió un edema agudo de pulmón consecuente con una falla cardíaca, lo que determinó que su muerte no fuera traumática. El parte de la Policía citó que el ex boxeador se encontraba en el interior del Bingo de Morón cuando se descompensa “bajo de insulina por padecer diabetes”.

El episodio se desarrolló en unos 15 minutos, según relató una de sus hijas frente a su casa. Castro había ido al baño y, al regresar, manifestó primero una molestia leve que luego se volvió intensa: “Me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho, hija”.

La hija del ex campeón explicó que llamaron a la seguridad del establecimiento y que su padre fue trasladado a una oficina apartada, donde recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos. La asistencia médica constató finalmente que ya no tenía signos vitales. La leyenda del boxeo argentino no llegó a ser trasladada a un hospital.

Quimey aseguró que las cámaras del lugar registraron la secuencia y que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte natural. “Estábamos bien y de repente me dijo: ‘Me voy al baño’”, recordó. Al volver, el ex boxeador le dijo que le dolía el pecho y ella lo relacionó con el hábito de fumar: “Es porque fumás como un salvaje”, dijo frente a los micrófonos de los medios. La hija de Locomotora explicó que su padre fumaba cuando asistía a jugar y que respondió que tomaría una pastilla para que la molestia cediera. También aclaró que no seguía un tratamiento médico específico y que, cuando fumaba mucho, consumía pastillas para aliviar la garganta. Una vez que el dolor se intensificó, el personal lo llevó a una oficina y comenzó a asistirlo en privado.

“Le tomaron la presión. Estaba bien de presión, pero me decía: ‘Me duele el pecho, siento una presión en el pecho’”, relató la hija. Castro pidió acostarse y que le quitaran las medias; su ex pareja le tomó el rostro y le pidió que la mirara, pero él cerró los ojos y perdió la conciencia. El relato de Quimey coincidió con el de un testigo que habló durante la mañana en Radio Mitre.

La familia descartó problemas en la respuesta del establecimiento y de la ambulancia. Quimey señaló que su padre rechazó usar una silla de ruedas y caminó hasta la oficina donde recibió atención. “La ambulancia no demoró. Lo que le pasó a mi papá es que a él le empezó a doler el pecho y se fue caminando porque no quería subirse a la silla de ruedas. Se fue caminando hasta la oficina donde nos apartaron. Ahí se sentó, ahí pidió acostarse, ahí pidió que le saquen las zapatillas. Y a los cinco minutos empezaron a hacerle las maniobras”, relató.

“Él era diabético, insulinodependiente. Siempre se controló. Su amigo siempre lo llevaba al médico a hacerse los controles correspondientes. Él no tomaba alcohol, se cuidaba con las comidas. Tomaba gaseosa Zero. Desconocemos, por ahora nos quedamos con que la causa fue natural”, agregó.

La visita al Bingo de Morón formaba parte de una rutina de Castro con Quimey y la madre de ella. Aunque sus padres se separaron hace 15 años, mantenían una relación cercana y solían compartir cenas, cafés y salidas. “Estaba conmigo y con mi mamá. Gracias a Dios estaba conmigo”, dijo Quimey. La hija contó que no vivía con su padre, aunque él la visitaba prácticamente todos los días.

La relación entre padre e hija había atravesado dificultades durante la infancia, a raíz de una separación conflictiva entre sus padres. Con los años lograron reconstruir el vínculo, y Quimey definió a Castro como una persona particular con quien las discusiones terminaban entre risas.

“Es el ejemplo de luchar por lo que querés y para los que querés”, afirmó sobre el exboxeador. También contó que estaba entusiasmado con un proyecto vinculado a comedores y que tenía planes de corto y largo plazo que no llegó a concretar.

La familia resolvió que la despedida será privada, con familiares, amigos y conocidos. Quimey habló públicamente porque su madre estaba “muy mal” y su hermano, “destruido”, y pidió que el entorno pudiera atravesar el duelo en paz. Castro estaba en pareja con Noe Vigliarolo, quien escribió en Instagram que ambos planeaban comprometerse ese fin de semana durante un viaje a la costa. Semanas antes, el ex boxeador había dicho en TyC Sports que tenía 15 hijos y 14 nietos.

Quimey precisó que su núcleo familiar más cercano estaba integrado por cuatro personas y que mantenían un vínculo cerrado, aunque otros familiares, incluidos hijos de Castro en Santa Cruz, ya estaban al tanto de la situación. El velatorio de Jorge “Locomotora” Castro se realizará en Morón cerca de las 18 y el entierro será al mediodía del jueves en el cementerio del municipio.

Castro construyó una de las carreras más prolíficas y espectaculares del boxeo argentino, con un registro profesional de 144 combates que incluyó 130 victorias (90 por nocaut), 11 derrotas y tres empates. Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, el pugilista alcanzó la cima del deporte el 12 de agosto de 1994 al conquistar el título mundial vacante de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson en Buenos Aires.

Su consagración definitiva ocurrió el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México. En aquella jornada, Locomotora defendió su corona de la Asociación Mundial de Boxeo ante el estadounidense John David Jackson. El trámite del combate resultó adverso para el argentino, quien recibió un castigo continuo que le provocó inflamaciones en ambos ojos y lo dejó al borde del fuera de combate. Sin embargo, en el noveno asalto, lanzó una potente izquierda al mentón de su oponente que lo derribó por completo. Tras dos caídas posteriores de su rival, la pelea finalizó por nocaut. Uno de los más importantes en la historia del boxeo argentino.