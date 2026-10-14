Homenaje de Cañadón Seco a la leyenda del boxeo

A las múltiples condolencias que se suceden este miercoles en todo el país por la repentina muerte de Jorge “Locomotora” Castro, se suma la de la comisión fomento de Cañadón Seco.

La comunidad de esta localidad rindió su homenaje a la leyenda del boxeo y persona solidaria para con las clases populares carenciadas a través de un comunicado de prensa emitido por el presidente de la comuna, Gabriel Galarza y su equipo de gestión.

A través del mismo lamentan profundamente el fallecimiento del deportista santacruceño que “con su pasión, esfuerzo y perseverancia, logró convertirse en una leyenda del boxeo a nivel nacional e internacional”.

Por tal motivo expresan su sentido acompañamiento “a sus familiares y allegados en este momento de dolor, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin”.