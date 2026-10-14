Homenaje de Cañadón Seco a la leyenda del boxeo

La comunidad de esta localidad rindió su homenaje a la leyenda del boxeo y persona solidaria para con las clases populares carenciadas a través de un comunicado de prensa emitido por el presidente de la comuna, Gabriel Galarza y su equipo de gestión.
A través del mismo lamentan profundamente el fallecimiento del deportista santacruceño que “con su pasión, esfuerzo y perseverancia, logró convertirse en una leyenda del boxeo a nivel nacional e internacional”.
Por tal motivo expresan su sentido acompañamiento “a sus familiares y allegados en este momento de dolor, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin”.