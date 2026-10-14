"Locomotora" había enviado alimentos para el Polo Obrero

De Jorge “Locomotora” Castro, el recuerdo más reciente que tiene el dirigente del Polo Obrero de Caleta Olivia, Omar Latini, trasciende la faz deportiva y se refleja en su espíritu solidario.

Es que, el pasado 24 de agosto, en su última visita a esta ciudad prometió y cumplió su promesa de enviar desde Buenos Aires un camión cargado con comestibles para los comedores y merenderos comunitarios de la agrupación social.

El propio Latini, dijo que Castro prefería que ese gesto no tuviera difusión pública y que solo lo reconfortaba ayudar a la gente carenciada.

En su relato, el dirigente dijo que lo había invitado a visitar un comedor del Polo Obrero. Los tiempos no les dieron pero igualmente “a la semana ya estaba mandando un camión con alimentos para todos los comedores de la ciudad".

“Siempre admiré y disfruté al Roña (su otro apelativo) arriba del ring, pero respeté aún más al 'negro' que no se olvidó de sus orígenes, el que puso el cuerpo para acompañar a los más vulnerables, ayudando a miles de familias que hoy siguen sufriendo el hambre y la miseria", expresó.

Correlativamente, el referente social despidió a Castro con una carta que repasa su intrínseco vínculo con la ciudad que lo vio nacer.

Admitió que “a mí nunca me apasionó el boxeo, pero durante los años 90 todos en Caleta Olivia seguíamos las peleas del Roña adonde fuera que vaya. Y después de su histórica pelea con John David Jackson el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, cuando se convirtió en Rocky, volvió a la ciudad para participar de la noche de gala del deporte”.

En esa ocasión Latini se tomó una fotografía con el afamado deportista (escena que ilustra este informe) como también lo hicieron muchas personas que asistieron al evento.