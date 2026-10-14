"Tenía que poblar la Argentina": se casó 7 veces y tuvo 15 hijos

Tras la triste noticia del fallecimiento de Jorge "Roña" Castro a los 59 años —luego de descompensarse en la madrugada de este miércoles en Morón—, el ambiente del deporte y la cultura popular recordó las anécdotas más entrañables del excampeón mundial de boxeo.

Entre sus historias más emblemáticas, siempre ocupó un lugar central la de su numerosa familia: llegó a tener 15 hijos, fruto de sus 7 matrimonios.

Pocos meses atrás, en una distendida entrevista televisiva en el programa Otro Día Perdido, el "Roña" había repasado con su habitual desenvoltura y sentido del humor la dinámica de su extensa dinastía.

Durante el mano a mano con el conductor Mario Pergolini, el exboxeador santacruceño dejó en claro que la diferencia de edad dentro de su prole era un fiel reflejo de lo temprano que comenzó su etapa como padre. "Tengo 15 hijos. Yo tenía que poblar la Argentina. El más chico tiene 16 y el más grande tiene 42, empecé de chiquito", bromeó en aquella oportunidad.

Asimismo, el exboxeador explicó que la distancia geográfica no impedía la cercanía afectiva que mantenía con cada uno de ellos: "Hoy en día mis hijos son mis amigos. Tengo hijos en Caleta Olivia, en Buenos Aires... en todos lados".

El excampeón de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) no dudó en admitir la dificultad logística que implicaba memorizar el calendario de festejos de un clan en constante expansión, que al momento de su partida sumaba además 14 nietos.

"Es lindo. Lo que pasa es que vos me preguntás si hoy es el cumpleaños de tal hijo, no me acuerdo. Mis hijas son como el padre", confesó Castro entre risas.

A la hora de hacer un balance sobre lo que pudo brindarles gracias al éxito arriba del cuadrilátero, fue contundente: "A todos les di por igual. En ese momento era campeón del mundo, la ganaba peleando y fácil. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo y sin problemas".

Tras atravesar siete matrimonios a lo largo de su agitada "vida de campeón", el recordado noqueador de Caleta Olivia compartía sus últimos días junto a su pareja, Noelia, rodeado del cariño de sus 15 hijos y una extensa red familiar que hoy despide a una de las leyendas más carismáticas del boxeo nacional.