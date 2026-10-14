Solicitan que municipales puedan elegir banco para cobrar sueldos

La iniciativa fue presentada el martes por Carlos Aparicio en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Caleta Olivia.

A través de un proyecto de ordenanza, el edil justicialista propone garantizar que las y los trabajadores municipales puedan elegir libremente la entidad bancaria en la que perciben sus haberes, sin costos ni trabas administrativas.

De esta manera busca ampliar la autonomía de los agentes municipales frente a las entidades financieras, en un contexto en el que distintos trabajadores han manifestado dificultades vinculadas con el endeudamiento, los débitos automáticos y los descuentos que pueden comprometer una parte importante de sus ingresos.

El proyecto que pasó a comisiones para su análisis, establece que cada agente podrá solicitar que sus haberes sean acreditados en una cuenta bancaria de su titularidad, perteneciente a una entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina y habilitada para recibir acreditaciones salariales.

“Hay que separar dos cuestiones: una cosa son las obligaciones que cada trabajador tenga con una entidad financiera y otra es dónde decide cobrar su salario. Esa decisión tiene que estar en manos del trabajador”, sostuvo Aparicio.

Asimismo, la propuesta contempla que el trámite sea gratuito, voluntario y revocable. Además, establece que el cambio de entidad bancaria no podrá generar diferencias en la fecha de acreditación de los haberes imputables al Municipio, pérdida de derechos laborales, modificaciones salariales ni ningún tipo de trato desfavorable para el trabajador.

“Lo que planteamos es que quien quiera cambiar pueda hacerlo de manera sencilla y sin que el Municipio le ponga trabas”, explicó el concejal.

En cuanto a la implementación, el proyecto fija un plazo máximo de dos liquidaciones salariales ordinarias para hacer efectivo el cambio, una vez presentada la documentación correspondiente, salvo que exista una imposibilidad técnica o jurídica debidamente fundamentada y comunicada al agente.