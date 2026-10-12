Este lunes finaliza la tercera edición de "Raíces Interculturales"

Una atractiva propuesta cultural, artística y gastronómica fue inaugurada el sábado en la zona de chacras de Caleta Olivia y se extenderá hasta la medianoche de este lunes´

Se trata de la tercera edición de “Raíces Interculturales” que nuclea a centros de residentes de diferentes provincias, de colectividades extranjeras y de pueblos originarios que comparten sus costumbres, gastronomía y tradiciones.

Se desarrolla en instalaciones techadas ubicadas en la calle Nehuén1.500, en inmediaciones de la vecinal y es organizada por la Municipalidad a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa.

En la apertura estuvo presente el intendente Pablo Carrizo y la entrada es libre y gratuita, lo que posibilitad que concurra gran cantidad de púbico para visitar los stand yisfrutar de las distintas expresiones culturales.

En este marco, la Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, destacó la participación y el compromiso de las comunidades para llevar adelante el encuentro y marcó el objetivo de continuar ampliando la convocatoria.

En ese sentido, explicó que la iniciativa forma parte de un trabajo sostenido junto a la Oficina de Extranjería y Relaciones Institucionales, que incluye mesas intersectoriales para conocer las necesidades de la población migrante y coordinar acciones vinculadas con educación, salud y regularización documental.

También se realizan concursos para elegir el plato típico y el mejor stand de diseño, propuestas impulsadas de manera conjunta con las comunidades, que participan activamente en las decisiones y desarrollo de las actividades.