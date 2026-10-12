El ataque ocurrió el domingo por la noche en Juana Azurduy al 1500, a pocos metros del hecho que dejó a un hombre herido por la espalda horas después. No hubo heridos y se investigan las circunstancias del hecho.

Una casa recibió unos 13 disparos en el barrio Isidro Quiroga

Desconocidos dispararon alrededor de 13 veces contra una vivienda de la calle Juana Azurduy al 1500 durante la noche del domingo, informó Del Mar Digital. El episodio generó preocupación en la zona y no dejó personas heridas.

Las circunstancias del ataque son materia de investigación. Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre lo ocurrido.

El hecho se suma a otros ataques contra viviendas registrados en los últimos meses en la ciudad y especialmente en la zona.

Durante la madrugada de este lunes 12 de octubre, otro hecho dejó a un hombre herido en la espalda en Cabo Benítez al 3300, a pocos metros de este hecho.