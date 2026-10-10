Robaron 150 metros de cable y paralizaron siete pozos petroleros

El corte de energía afectó la producción y se suma a otro robo de 300 metros de cable registrado esta semana en Bella Vista Sur.

Un nuevo robo de cableado eléctrico afectó la actividad petrolera de la empresa Pecom. El hecho se detectó minutos antes de las 2 de este sábado, cuando una interrupción no programada del suministro eléctrico en la subestación CH-93, correspondiente a la Línea 9 de Campo 11, puso en alerta al personal operativo.

Durante la inspección del tendido de 10,4 kV, el equipo técnico constató que faltaba una fase de cable en las inmediaciones de la zona de CH-5. La sustracción de aproximadamente 150 metros de cable de cobre provocó la paralización de la Batería CH-93 y la detención de siete pozos de producción.

Tras detectar el faltante, el área de Protección Patrimonial de Pecom dio aviso a las fuerzas de seguridad y solicitó la intervención de la Comisaría Mosconi. Personal policial se trasladó al lugar para constatar los daños y realizar las actuaciones correspondientes por el robo.

El episodio se suma a otro hecho de características similares registrado durante esta semana en el sector de Bella Vista Sur, donde sustrajeron alrededor de 300 metros de cable de cobre.

En aquella oportunidad, el robo también provocó un corte no programado en la subestación CH-93 y afectó el funcionamiento de los siete pozos productivos.

La reiteración de estos delitos genera preocupación en el sector petrolero por las consecuencias sobre la infraestructura energética y la continuidad de las operaciones. La sustracción de materiales obliga a realizar tareas de reparación y reposición antes de restablecer el servicio y normalizar la producción.