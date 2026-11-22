El campeón de la Liga se impuso 83-66 y llegó a las diez victorias. Cisneros, con 20, y Carrasco, con 19 tantos, brillaron en el local.

Gimnasia le ganó con autoridad a Boca y se afirma en el cuarto puesto

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo de local a Boca Juniors por 83-66 y de esa manera llegó a las diez victorias en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol, que le permite seguir en el cuarto puesto.

En el local no fue de la partida el base Emiliano Toretta -estuvo en el roster, pero no jugó-, mientras que la visita no contó con Lucas Faggiano y Martín Cuello.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, que lució completó, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Oscar Brítez y José Luis Lugli, y los parciales por cuarto de juego fueron: 28-19, 40-32 y 58-52.

El primer cuarto fue de Gimnasia, que a 5’15” para el final, y luego de un doble de Felipe Inyaco, obligó al técnico visitante Nicolás Casalánguida a solicitar el primer minuto del partido (16-7).

Hasta ese momento, el chileno Carrasco lucía encendido ya que llevaba 10 puntos, siendo clave en el andamiaje del equipo y anotando al canasto.

Un doble del debutante Amar Sylla puso el juego 27-14, para que Gimnasia saque 13 de ventaja ante un Boca, que con Nicolás Stenta, Agustín Barreiro y Francisco Cáffaro hacían que la diferencia no fuese aún más grande.

En el segundo cuarto, Boca se arrimó en el marcador y se puso a cinco (30-25) con dos penetraciones de Michael Warren más una volcada de Stenta. Por esa razón y a falta de 8’12” para el término del primer tiempo, el que pidió minuto fue Pablo Favarel, DT del actual defensor del título.

Sin embargo, Gimnasia se fue a los vestuarios con ventaja de ocho puntos (40-32), destacándose las labores de Marcos Chacón (5), Anyelo Cisneros (4), mientras que en la visita, los mejores eran José Vildoza y Warren, ambos con 4.

Cisneros hizo una tremenda volcada, tras recibir una gran asistencia de Martiniano Dato, jugada que fue muy festejada por el numeroso público que asistió al Socios.

Luego del descanso largo, Boca volvió a reaccionar y se puso a solo un punto abajo (46-45) por un doble de Leonardo Lema y más adelante con una canasta de Vildoza (48-47). Pero Gimnasia, con Sylla, Chacón y Cisneros, volvieron a poner las cosas en su lugar, para que el “Verde” se vaya al término del tercer acto arriba por seis (58-52).

A poco de comenzado el último cuarto, Obiajulum Okafor la clavó de tres, para que Gimnasia saque 12 (64-52), por lo que con 8’23” por jugarse, Casalánguida tuvo que pedir un nuevo tiempo muerto.

Más adelante, un volcadón de Lema dejó el juego 71-64, pero Gimnasia respondió con Carrasco, Cisneros y Gino Balbo, para terminar de liquidar la historia.

De esa manera, Gimnasia llegó a la decena de triunfos -tiene solo tres derrotas-, que le permiten seguir entre los primeros puestos de la fase regular.

Cabe destacar que faltando 17 segundos, se fue con un fuerte golpe en la rodilla izquierda el entrerriano Dato, esperando que se trate solo de un golpe y no algo peor.

En Gimnasia, se destacaron Cisneros, goleador del partido con 20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

El ala pívot venezolano estuvo muy bien acompañado por Carrasco, segundo máximo anotador del juego con 19 tantos y 4 asistencias, mientras que Chacón aportó 12 unidades, con 5 rebotes, 3 pases gol y 2 recuperos.

En el “Xeneize”, el ala pívot Lema fue su mejor hombre en ofensiva con 14 tantos, 8 rebotes y 5 asistencias; Cáffaro lo siguió con 13 unidades, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y una tapa, mientras que el base Vildoza aportó 12 tantos y dio 4 pases gol.

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Síntesis

Gimnasia 83 / Boca 66

Gimnasia (28+12+18+25): Sebastián Carrasco 19, Felipe Inyaco 5, Martiniano Dato 7, Anyelo Cisneros 20 y Carlos Rivero 3 (fi); Amar Sylla 6, Obiajulum Okafor 3, Gino Balbo 6, Marcos Chacón 12, Jesús Centeno 1 y Valentín Forestier 1. DT: Pablo Favarel.

Boca (19+13+20+14): José Vildoza 12, Michael Warren 9, Tomás Monacchi 0, Leonardo Lema 14 y Francisco Cáffaro 13 (fi); Nicolás Stenta 9, Agustín Barreiro 8, Kriss Hellmanis 1 y Mateo Fessia 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 28-19, 40-32 y 58-52.

Arbitros: Fabricio Vito, Oscar Brítez y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.