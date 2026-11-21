Juegan este domingo desde las 20 en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Gimnasia recibe a Boca con la ilusión de llegar al 10ª triunfo

En un Socios Fundadores que seguramente lucirá repleto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que sumó al pívot Amar Sylla, recibirá este domingo a Boca Juniors, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido dará comienzo a las 20 y será controlado por los árbitros Fabricio Vito, Oscar Brítez y José Luis Lugli.

En el equipo, que dirige Pablo Favarel, seguirá inactivo el base Emiliano Toretta, quien se recupera de un desgarro muscular en pectoral derecho. Por lo tanto, será Sebastián Carrasco, de soberbia actuación ante Platense, quien conduzca una vez más al equipo.

Gimnasia llega a este partido con un triunfo de 68-58 ante el “Calamar”, y de ese modo se recuperó de la derrota que sufrió en suplementario frente a Oberá (92-95).

El “Verde”, actual defensor del título marcha cuarto con 9 victorias y 3 derrotas, mientras que Boca se ubica quinto, con un récord de 5 triunfos y 3 caídas.

Para el encuentro de este domingo, Favarel podría apostar por la misma formación que arrancó el último juego.

Es decir que saldrá con los chilenos Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco, más Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Carlos Rivero.

Mientras que como relevos, además de Sylla, estarán Marcos Chacón, Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, y los juveniles Gino Balbo, Jesús Centeno y Natalio Santacroce.

Boca Juniors, mientras tanto, lo dirige el comodorense Nicolás Casalánguida, quien sigue en el equipo por segunda temporada seguida.

El “Xeneize” llegará a este partido tras quedar eliminado en Liga Sudamericana al caer con Flamengo de Brasil 82-74, derrota que no le permitió acceder al Final Four del certamen internacional.

Boca saldría al partido de este domingo con la siguiente formación: Lucas Faggiano, Michael Warren, Tomás Monacchi, Leonardo Lema y Francisco Cáffaro. Mientras que en el banco estarán Agustín Barreiro -alero que jugó dos temporadas en Gimnasia-, Nicolás Stenta, Kriss Hellmanis, Mateo Fesia, Valentino Finetti.

Por diferentes problemas, el base José Vildoza y el alero Martín Cuello se perdieron el último juego ante el “Fla” por la Liga Sudamericana, y sus presencias para el juego de este domingo es toda una incógnita.

LOS PIBES VAN POR

LA RECUPERACION

Por otra parte, desde las 16, se estará jugando el partido correspondiente a la Liga de Desarrollo entre ambos clubes con sus jugadores U-21.

El “Verde” (12º con 4 y 8) viene de caer de local ante Platense por 81-72, mientras que el “Xeneize” llega a este partido con solo una derrota y se ubica tercero en la tabla con siete triunfos.