El DT de Gimnasia habló de cómo está el equipo, de la recuperación del base Emiliano Toretta, de lo que le puede aportar el pívot Amar Sylla y de Boca Juniors, el rival que recibirán este domingo por la Liga Nacional.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó por la mañana un nuevo entrenamiento de cara al partido que sostendrá este domingo de local ante Boca Juniors, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Salvo el base Emiliano Toretta, que se recupera de un desgarro muscular en el pectoral derecho, el resto del plantel trabajó con normalidad.

Luego de la práctica que el equipo realizó este jueves a la mañana, el entrenador Pablo Favarel dialogó con El Patagónico.

El también asistente técnico de la Selección Argentina se refirió a cómo está el equipo para el partido ante el “Xeneize”, comentó cómo evoluciona Toretta -quien sigue en franca recuperación-, y habló del pívot Amar Sylla, que cumplió su segunda práctica con el plantel.

Además, destacó las convocatorias tanto de Carlos Rivero como de Martiniano Dato a la Preselección nacional, con miras a la 5ª Ventana FIBA para los Clasificatorios de las Americas rumbo al Mundial de Qatar 2027.

-¿Cómo están para el partido del domingo ante Boca?

El equipo está bien, con algunas situaciones excepcionales que tienen que ver con la recuperación de la lesión de Toretta, que viene siendo satisfactoria, pero los plazos son medios apretados para que pueda jugar el domingo; y la incorporación de Amar, que ayer hizo su primer entrenamiento y hoy acaba de hacer su segundo. Ahora dependemos de la habilitación de FIBA para tener los papeles en regla y que pueda jugar.

- ¿Qué le aportará Amar Sylla al equipo?

Amar nos va a aportar capacidad atlética, juego aéreo, agresividad defensiva, un poquito de cosas que al equipo debería ayudarlo para que seamos más sólidos.

¿Cómo hay que enfrentar a Boca, que viene de quedar eliminado de la Liga Sudamericana?

Boca tiene un equipazo, con mucha jerarquía en los puestos. Tiene a muchos jugadores que pueden ser los nacionales considerados los mejores en su posición. Cuenta con un tremendo cuerpo técnico. Me une una relación con Nicolás (Casalánguida) y sé qué tan bueno es como entrenador. Independientemente de lo que le ha pasado en su eliminación, tuvieron muchas lesiones que lo han perjudicado. Nosotros nos estamos preparando para enfrentar a un equipo con todo el roster disponible; después veremos, cuando lleguen acá, si es así o no, pero estamos entrenando como que juegan todos. Tenemos que tomar un montón de recaudos, pero la idea sigue siendo la misma: que nosotros propongamos nuestro juego desde la defensa, que seamos los que tengamos la impronta, que nos pasemos el balón y tengamos buenas lecturas ofensivas, por lo que tenemos que emparejar la lucha física. Boca tiene jugadores de mucha talla, mucho tamaño en todos los puestos, jugadores intercambiables en distintas posiciones así que físicamente será un partido demandante.

Primero fue Carlos Rivero y ahora Martiniano Dato. ¿Qué te genera que la Selección Argentina haya convocado a otro jugador de tu equipo?

Me genera satisfacción que ellos puedan seguir evolucionando en sus carreras. Me parece que es un premio por lo que han venido haciendo en esta competencia de hace un tiempo para acá. Todos sabemos que la Selección Argentina es la máxima aspiración que uno quiere tener, el mayor orgullo de un deportista representar a su país, y cuando te llaman no sabes si es la última vez o si va a volver a pasar. Así que ojalá que los chicos aprovechen la oportunidad.

¿Cómo te imaginas el marco que tendrá el Socios Fundadores el domingo?

Explotado. Primero que la gente acompaña un montón, y segundo sé que Boca genera mucha atracción en la gente. Es un partido que tiene el calendario y la gente quiere venir, así que seguramente estará repleto.

¿Cómo siguen los entrenamientos de acá al día del partido?

Nos quedan tres entrenamientos más previos al partido: viernes, sábado y domingo a la mañana, para terminar de -no tanto de ajustar detalles con respecto a Boca-, sino a incorporar a Amar a nuestra dinámica y a nuestra estructura ofensiva y defensiva, que hoy es más importante involucrarlo a él que lo que sea scouting.