Las nuevas herramientas de acceso libre estarán disponibles en la Costanera y en el Centro de Informes del Paseo Costero.

A partir de este miércoles, la ciudad cuenta con dos nuevos servicios para quienes disfrutan de la ciudad al aire libre. Se trata de infladores solares para neumáticos de bicicletas y tablas de stand up paddle (SUP). Los mismos se encuentran ubicados en la Costanera y en el Centro de Informes Turísticos del Paseo Costero, sobre avenida Ducós.

La iniciativa se enmarca dentro de los lineamientos de la gestión del intendente Othar Macharashvili, en lo relativo al fortalecimiento de la perspectiva turística de la ciudad para locales y visitantes. El servicio cuenta con el acompañamiento de Comodoro Deportes en lo que respecta al uso y guarda de los espacios costeros y de Comodoro Conocimiento como promotor de la empresa a cargo de la instalación.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, valoró la incorporación al afirmar que “al funcionar con energía solar, estas herramientas se alinean con el plan de uso de propuestas de bajo impacto que buscamos en el ambiente. Además, favorecen el sentido de pertenencia de recorrer la ciudad en bici o de remar en la Costanera, contando con elementos útiles para hacerlo en mejores condiciones”.

Es importante mencionar que, desde Comodoro Conocimiento, se impulsó la iniciativa que se integra a la innovación, tecnología y sustentabilidad de la ciudad. La instalación de un inflador autónomo alimentado por paneles solares en la Costanera es un ejemplo de incorporación de soluciones tecnológicas que aprovechan las energías renovables, mejoran los servicios en los espacios públicos y promueven las actividades náuticas y recreativas.

La colocación también refleja el trabajo conjunto con Comodoro Deportes, en lo que implica el desarrollo de actividades al aire libre como el ciclismo y el SUP, cada vez más elegidas por vecinos y visitantes.

En el caso del inflador ubicado en la Costanera podrá ser supervisado por los guardavidas que acompañarán durante la temporada, el desarrollo de deportes náuticos en la zona.