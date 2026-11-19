En el marco del 37° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el documental "Una canción para mi tierra" llega al Cine Teatro Español con la presencia de su protagonista, Ramiro Lezcano. Integrantes del Foro Infancia Robada reflexionan sobre el derecho a un ambiente sano, la necesidad de escuchar a las infancias y el papel del arte y la cultura como herramientas de transformación social.

"Donde hay un derecho que no se cumple, no se cumplen todos": cine, ambiente y derechos de las infancias

¿Qué relación existe entre el ambiente, la salud, la educación y los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué lugar tienen sus voces en las decisiones que afectan sus vidas? Estas preguntas atraviesan la propuesta que impulsan la Red Infancia Robada de Comodoro Rivadavia y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), que encuentran en el cine y la música una oportunidad para abrir debates necesarios.

El viernes 20 de noviembre, a las 18 horas, el Cine Teatro Español será escenario de una función especial de Una canción para mi tierra (2025), documental dirigido por Mauricio Albornoz Iniesta. La proyección contará con la presencia de Ramiro Lezcano, protagonista de la película, quien participará de un conversatorio posterior. La entrada será libre y gratuita.

En diálogo con C+, Liliana Murgas, Miryám Monasterolo y Valeria Coniglio, integrantes del Foro Infancia Robada, explicaron los fundamentos de esta iniciativa y compartieron una mirada sobre la situación de las infancias, el derecho a vivir en un ambiente sano y las responsabilidades institucionales que implica garantizar una protección integral.

La actividad se realiza en el marco del 37° aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Argentina en 1990. Un instrumento que modificó profundamente la manera de comprender a las infancias: dejaron de ser consideradas únicamente objeto de tutela y protección adulta para ser reconocidas como sujetos plenos de derechos.

“La Convención de Derechos del Niño pone al niño como sujeto de derechos y lo aleja de la visión tutelar”, señalaron las entrevistadas. Y remarcaron que esa transformación no se limita a una declaración jurídica: “Modifica toda la trama normativa, pero sobre todo en Argentina. Se modifican las leyes y las instituciones. Todas las prácticas”.

El derecho a un ambiente sano también es un derecho de las infancias

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de incorporar el ambiente a la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para las integrantes del Foro, se trata de una dimensión que muchas veces queda relegada frente a otras problemáticas, pese a su impacto directo en las condiciones de vida y desarrollo.

“Donde hay un derecho que no se cumple, no se cumplen todos. Los derechos son indivisibles”, expresaron. Desde esa perspectiva, cuando se vulnera el derecho a un ambiente sano, también se ven comprometidos otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, el acceso al agua y la vivienda.

Durante la entrevista mencionaron distintas situaciones que atraviesan la región: derrames de petróleo en zonas urbanas, contaminación del agua, problemas de abastecimiento y consecuencias sobre la salud de las comunidades. También recordaron las dificultades que enfrentan las familias cuando una emergencia ambiental afecta sus hogares y altera la vida cotidiana de niñas y niños.

La preocupación no está puesta únicamente en las consecuencias de determinadas actividades productivas, sino también en la necesidad de reconocer a las infancias como parte de las comunidades afectadas y garantizar su participación en las discusiones sobre el territorio.

En ese sentido, una de las frases más contundentes de la entrevista fue: “Los chicos están hoy”. Las integrantes cuestionaron la habitual referencia a las futuras generaciones cuando se habla de las consecuencias ambientales.

"Tenemos que pensar que los chicos están hoy”, expresaron.

La reflexión se profundiza con otra consideración: “El tiempo niño es breve”. Para las entrevistadas, los procesos de crecimiento y desarrollo no pueden quedar sujetos a los tiempos de la burocracia ni a decisiones que se postergan indefinidamente.

Una película para seguir diciendo

La elección de Una canción para mi tierra dialoga directamente con estas preocupaciones. El documental recupera la experiencia de Ramiro Lezcano, maestro de música de escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe, quien, preocupado por las fumigaciones y el uso de agroquímicos cerca de los establecimientos educativos, impulsó junto a estudiantes y docentes un proyecto artístico para expresar sus inquietudes a través de canciones.

De esa experiencia nació Canciones Urgentes para mi Tierra, una iniciativa que trascendió las aulas y convocó a reconocidos artistas, transformando la música en una herramienta de expresión y concientización ambiental.

La historia permite pensar el lugar de la educación y la cultura en la construcción de ciudadanía. Los estudiantes no aparecen solamente como receptores de conocimientos, sino como protagonistas de una experiencia colectiva en la que pueden expresar lo que sucede en sus comunidades.

Para las integrantes del Foro, la película representa una oportunidad para continuar instalando estas discusiones. “El tema de la película es un pretexto para seguir diciendo”, expresaron.

La frase sintetiza el sentido de la convocatoria: aprovechar el encuentro cinematográfico para abrir preguntas, compartir experiencias y poner en agenda derechos que necesitan mayor reconocimiento.

El documental también propone una reflexión sobre la capacidad del arte para trascender los espacios tradicionales de participación. Una canción puede convertirse en una forma de denuncia, una experiencia educativa puede transformarse en un movimiento colectivo y una película puede acercar una problemática ambiental a públicos que quizás no habían tenido contacto con ella.

De los derechos reconocidos a las políticas que deben garantizarlos

La conversación con las integrantes del Foro también puso el foco en las responsabilidades del Estado y en las dificultades para sostener los mecanismos institucionales de protección de las infancias.

Viernes 20 de noviembre | 18 horas

Proyección de Una canción para mi tierra y conversatorio con Ramiro Lezcano.

Cine Teatro Español.

Sábado 21 de noviembre | 11 horas

Taller “Historia del rock nacional y su interrelación con los cambios sociales, políticos y culturales”.

Espacio Collage.

Ambas actividades son libres y gratuitas.