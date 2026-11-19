Desde el jueves 19 de noviembre, participando de su estreno en Latinoamérica, se exhibe el biopic del director Peter Farrelly que narra la historia del surgimiento de uno de los mayores íconos culturales de la industria cinematográfica del último medio siglo.

Es la historia de real de Sylvester Sttallone, un actor en decadencia que, cansado de los rechazos y decidido a cambiar su destino, escribió el guion que reflejaba su propia lucha: la de un perdedor que se niega a rendirse. Fue el nacimiento del personaje del boxeador Rocky Balboa. Enfrentándose a las dudas de la industria y sus propios miedos, Stallone luchó por conseguir la oportunidad de interpretar el papel que podría cambiar su vida. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la determinación, la fe y el esfuerzo pueden convertir la derrota en triunfo, tanto dentro como fuera del ring.

La película sigue a Stallone desde sus audiciones para papeles menores en Nueva York hasta la noche de estreno de “Rocky”. La crítica estadounidense ha dado su aprobación al actor Anthony Ippolito, quien sostiene la propuesta. Incluso reproduce la dicción grave y arrastrada, la expresión abatida y la complexión física del joven Stallone, pero no se limita a la mera imitación: construye a un intérprete inseguro, autodidacta y obstinado en convertirse en estrella. El guion de Peter Gamble sitúa el comienzo en Nueva York, en 1974, cuando Stallone todavía se presenta como Mike y encadena trabajos precarios, mientras opta a personajes de delincuentes o policías. Allí conoce a Sasha, empleada de taquilla de un cine y futura primera esposa.

La historia muestra la expulsión de Stallone de una pensión por impago y una noche en la calle. También aborda su participación temprana en un film pornográfico de bajo presupuesto, tcomo una salida económica ante la falta de recursos. Tras trasladarse a Los Ángeles, el aspirante a actor trabaja como aparcacoches y consigue reunirse con los productores Robert Chartoff e Irwin Winkler. Ambos se interesan por su guion de “La Taberna del Infierno” (Paradise Alley), aunque no llegan a comprarlo. Pero lo invitan a regresar con otros textos. La inspiración para “Rocky” llegará después de que Stallone vea el combate de 15 asaltos entre Muhammad Ali y Chuck Wepner el 24 de marzo de 1975.

Los productores aceptan que Stallone encabece el reparto a cambio de reducir a la mitad el presupuesto inicialmente autorizado de dos millones de dólares. La cifra queda en 1 millón, una decisión que obliga a filmar deprisa y permite al estudio sustituir al actor si el rodaje se retrasa o excede el coste previsto. Farrelly convierte esa restricción en el motor de la segunda mitad del filme. John G. Avildsen, interpretado por Jay Duplass, entra en el proyecto por su experiencia en rodajes rápidos y baratos, mientras Filadelfia reemplaza a Nueva York como escenario. Se recrea el entrenamiento de Rocky, la carrera por las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, los golpes contra piezas de carne congelada y la escena de la pista de hielo con Adrian, interpretada por Kiki Seto. También incorpora el uso de la Steadicam para el ascenso por las escaleras, en su momento una de las soluciones técnicas que el filme presentó como fruto de la escasez de medios y que se convirtió en mítica.

CINE COLISEO (jue 19 y mie 25 de noviembre):

21:15 Hs. YO SOY ROCKY (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 20 y mar 24 de noviembre):

18:00 Hs. YO SOY ROCKY (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 21 Y lun 23 de noviembre):

21:15 Hs. YO SOY ROCKY (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 22 de noviembre):

18:30 Hs. YO SOY ROCKY (2D doblada)

Título original: I Play Rocky

Origen: USA Año: 2026

Género: Biopic, deporte, drama Formato: 2D

Duración: 2 horas 8 Min.

Calificación: R-13

Ficha técnica:

Dirección: Peter Farrelly

Guión: Peter Gamble

Producción: Christian Baha, Paul Currie, Toby Emmerich, Peter Farrelly, Michele Weiss

Fotografía: Sean Porter

Música: Dave Palmer Montaje: Sam Seig

Reparto:

Anthony Ippolito (Sylvester Stallone), Annasophia Robb (Sasha Czack), Jay Duplass (John Avildsen), Toby Kebbell (Robert Chartoff), Matt Dillon (Frank Stallone Sr.), P.J. Byrne (Irwin Winkler), Erik Palladino (Pete), Tracy Letts (Sandy Maddox), Stephan James (Carl Weathers)