Un grupo de delincuentes con dominio absoluto de las plataformas digitales convierte sus robos en espectáculos públicos, compartiendo en redes sus golpes y alimentando una popularidad que crece a un ritmo imparable. Su rastro digital llama la atención de un experimentado agente del FBI y de una talentosa ingeniera informática, quienes unen fuerzas para desenmascarar a la banda. Mientras la investigación avanza, los criminales se embarcan en una última operación más arriesgada, dispuestos a desafiar los límites y a jugarse por su objetivo. En una lucha de ingenio, la banda tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber convertido sus propios delitos en un fenómeno viral.

Leitch convierte un atraco bancario en espectáculo viral. Hablamos de una vibrante película de acción que invita a pensar que robar un banco nunca ha sido sencillo en el cine. Hollywood nos ha enseñado que hace falta un plan, un equipo, vehículos, máscaras, una vía de escape y, sobre todo, asumir que muy probablemente algo terminará saliendo mal. Leitch recupera todas esas reglas del género y añade una que habría resultado incomprensible para los atracadores de films más clásicos: que los ladrones consigan seguidores. “Cómo Robar un Banco” convierte a sus delincuentes en estrellas de las redes sociales, capaces de retransmitir sus golpes y construir una comunidad de admiradores mientras el FBI intenta atraparlos.

El punto de partida recuerda de manera deliberada a las grandes películas de robos, aunque adaptadas a una época en la que prácticamente todo puede convertirse en contenido. Una banda de ladrones con un extraordinario dominio de las redes sociales retransmite sus atracos, logrando una creciente popularidad que acaba jugando en su contra: cuanto mayor es su fama, más sencillo resulta para las autoridades seguir su rastro. La persecución queda en manos de una pareja poco convencional: un veterano agente del FBI y una brillante ingeniera de software. La tecnología se convierte así en una herramienta tan importante como las armas, los coches o los disfraces que tradicionalmente han definido el cine de atracos. El grupo, lejos de detenerse cuando comienza a cerrarse el cerco, decide elevar las apuestas y preparar su golpe más ambicioso.

El gran giro de la película consiste en haber actualizado una tipo de fantasía cinematográfica que lleva décadas funcionando. Desde “Rififí” (1955), pasando por “Heat” (1995), “Ocean's Eleven” (2001) o “The Town” (2010), el género ha convertido el robo perfecto en un problema de precisión: estudiar el objetivo, anticiparse a la policía, repartir funciones y desaparecer antes de que alguien pueda reaccionar. Leitch introduce una contradicción muy contemporánea. Sus protagonistas no quieren desaparecer: quieren que los vean. Los ladrones documentan sus acciones, alimentan su propia fama y transforman el delito en entretenimiento. El anonimato, tradicionalmente una condición indispensable para escapar, deja paso a la búsqueda de notoriedad.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 19 de noviembre):

18:45 Hs. CÓMO ROBAR UN BANCO (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 20 de noviembre):

21:30 Hs. CÓMO ROBAR UN BANCO (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 23 y mie 25 de noviembre):

18:45 Hs. CÓMO ROBAR UN BANCO (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (mar 24 de noviembre):

21:30 Hs. CÓMO ROBAR UN BANCO (2D doblada)

Género: Acción, suspenso

Origen: EE.UU.

Título original: How to Rob a Bank

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 Hs. 2 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: David Leitch

Guión: Mark Bianculli

Producción: Brian Grazer, Jeb Brody, Allan Mandelbaum, David Leitch, Kelly McCormick

Fotografía: Jonathan Sela

Música: Dominic Lewis

Montaje: Elisabet Ronaldsdottir

Reparto:

Nicholas Hoult (Ryan), Zoë Kravitz (Reagan Gardner), Pete Davidson (Vince), John C. Reilly (agente West), Christian Slater (Walton), Tati Gabrielle (Skyler)