La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 19 de noviembre se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, debido a trabajos de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a esos sectores.
Según precisó la prestataria, el corte se llevará a cabo entre las 9:00 y las 13:00 horas, a pedido de la empresa proveedora de energía TRANSPA S.A.
La interrupción alcanzará a los barrios Saavedra, Médanos, Divina Providencia, Belgrano Nuevo, un sector de Castelli y otro de Km. 5.
Desde la SCPL aclararon que las tareas tienen como objetivo realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y que su ejecución estará supeditada a que las condiciones climáticas sean favorables.