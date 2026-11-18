La interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 9 y las 13 horas, a pedido de TRANSPA SA.

Habrá corte de energía este jueves en varios barrios de Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 19 de noviembre se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, debido a trabajos de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a esos sectores.

Según precisó la prestataria, el corte se llevará a cabo entre las 9:00 y las 13:00 horas, a pedido de la empresa proveedora de energía TRANSPA S.A.

La interrupción alcanzará a los barrios Saavedra, Médanos, Divina Providencia, Belgrano Nuevo, un sector de Castelli y otro de Km. 5.

Desde la SCPL aclararon que las tareas tienen como objetivo realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y que su ejecución estará supeditada a que las condiciones climáticas sean favorables.