La banda estrena este viernes "El Método", adelanto de un disco de seis canciones, con un videoclip filmado íntegramente en su ciudad. El sábado 21 de noviembre lo tocará en Cervecería Elementos, a las 23 y con entrada libre y gratuita.

Las calles de Sarmiento se vuelven difusas a medida que el protagonista de "El Método" empieza a desconfiar de lo que ve. En el nuevo videoclip de El Pez Negro, los rincones familiares de la ciudad pasan por la mirada de un personaje perseguido por la paranoia.

La canción que acompaña ese recorrido llevaba años guardada. La melodía y la estructura habían nacido en casa, y fue en el trabajo con la banda donde esa primera versión encontró sus guitarras filosas, su voz rasposa y una batería que alterna golpes contundentes con pasajes más atmosféricos.

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El tema estará disponible en todas las plataformas digitales desde las 0 del viernes 20 de noviembre. El video tendrá un recorrido propio. Primero circulará por YouTube mediante un enlace privado que la banda compartirá con quienes se sumen a su canal de difusión de Instagram. Después quedará disponible para todo el público en el canal de YouTube del grupo.

LO QUE QUEDA ATRÁS

El desamor fue el punto de partida de "El Método". En la letra, la pérdida puede tomar la forma de una relación, una experiencia, un objeto o algo difícil de nombrar. "La idea es que cada persona pueda encontrarle su propio significado y relacionarla con alguna vivencia personal", explicó la banda a El Patagónico.

El grupo eligió la canción como adelanto porque era una de las más avanzadas en el estudio. La estructura de la maqueta se mantuvo en buena medida, con cambios en los arreglos y en algunas notas del solo de guitarra. El bajo envolvente y los cambios de intensidad de la batería acompañan una tensión que la banda asocia con la sensación de estar bajo persecución.

El tema encontró su forma definitiva cuando pudieron tocarlo de principio a fin con la soltura que buscaban. "Para nosotros, una canción está terminada cuando nos sentimos cómodos interpretándola, cuando todo fluye naturalmente y cada parte tiene el lugar y la intención que buscamos transmitir".

Esa misma tensión pasó al videoclip. El actor de teatro sarmientino Tomás Martínez interpreta al personaje que atraviesa las alteraciones de la percepción. La banda se encargó de la producción audiovisual y usó cámaras y drones para filmar en calles, lugares abandonados y otros rincones de Sarmiento. Los paisajes aparecen distorsionados o intervenidos al ritmo de esa experiencia. El rodaje también les dejó aprendizajes y equipos que esperan aprovechar en el próximo video.

DIEZ AÑOS ENTRE SARMIENTO Y COMODORO

El Pez Negro nació en 2016, cuando Sebastián Namuncurá, oriundo de El Maitén, regresó a Sarmiento después de vivir casi una década en Comodoro Rivadavia. Empezó como un proyecto solista. En el primer EP, Alma Espiritual, Namuncurá grabó guitarras, bajos y voces, con José "Chino" Jaramillo en batería. Los viajes semanales a Comodoro también fueron parte de esa historia. Allí conoció al músico y productor Diego Rey, con quien trabajó en canciones como "Las vías de nuestro tren", "Una fiesta menos yo" y "Bajo la luz LED".

Aquel primer EP salió hace siete años, después de casi dos años de trabajo para grabar las primeras canciones. Desde hace aproximadamente dos años, la banda produce y graba su propio material, una forma de trabajo que le dio mayor libertad creativa y que ahora se extiende a los videoclips.

La última vez que El Pez Negro tocó en Comodoro fue hace alrededor de un año. Desde entonces, la grabación del disco ocupó buena parte del tiempo del grupo. "Tenemos muchos amigos, bandas amigas y, sobre todo, un público muy rockero que siempre nos recibe de buena manera", contaron sobre el regreso.

Este sábado 21 serán la única banda en Cervecería Elementos. Preparan un repertorio de entre diez y doce canciones que combinará temas de sus trabajos anteriores con "El Método" y otros adelantos del disco. El show empezará a las 23, con entrada libre y gratuita.