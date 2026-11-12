Las Piedras y el peso de los días en "Bestias y Flores"

La banda comodorense estrenó “Bestias y Flores”, el primer adelanto de su disco previsto para 2027. David Luna contó cómo las noticias sobre suicidios, el desempleo y las deudas se filtraron en una canción de rock and roll con pulso punk.

Un frasco de pastillas y una ilustración de San Cayetano comparten la portada de “Bestias y Flores”, el single que Las Piedras publicó el viernes 6 de noviembre a través del sello Ladran los Perros. En el arte de tapa, a cargo de El Orate más Orate, la medicina y la fe aparecen juntas como dos formas de buscar alivio cuando las cuentas se acumulan y conseguir trabajo se vuelve difícil.

David Luna recuerda que la canción empezó a tomar forma a partir de noticias que lo golpearon. Entre ellas, la de una persona que se quitó la vida en medio de las deudas y la falta de trabajo. En su relato también aparecieron los casos de adolescentes en Comodoro Rivadavia. “Esas noticias pegan fuerte”, señaló a El Patagónico. Al hablar de la letra, Luna la relacionó con lo que se vive en la ciudad y dejó abierta la interpretación para quienes la escuchen.

La tensión ya está en el título. Las bestias remiten a la parte más áspera e imprevisible de una realidad marcada por el desempleo y la dificultad para llegar a fin de mes. Las flores sugieren la sensibilidad y la esperanza que todavía pueden aparecer en ese paisaje.

Las Piedras está integrada por David Luna en voz y guitarra, Leo Herrera en bajo, Lucas David en batería y Esteban Rodríguez en guitarra. Luna también se encargó de la producción del single, que grabó Esteban Cárdenas. El Chiri Indie estuvo a cargo de la mezcla y la masterización.

Ladran los Perros nació como un festival que Luna impulsó desde Las Piedras para reunir a bandas, artistas gráficos y amigos, y hacer del Sótano un lugar de encuentro para la música independiente de Comodoro. De esas fechas surgió un sello que hoy acompaña a bandas y proyectos locales para que sus canciones circulen en las plataformas digitales.

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Las guitarras en primer plano y el cruce entre el rock and roll y el punk le dieron a “Bestias y Flores” un carácter propio dentro del material que prepara la banda. Ese rasgo pesó en la elección del tema como primer adelanto.

El álbum, previsto para 2027, reunirá canciones de rock con distintas temáticas y búsquedas sonoras. La banda sigue trabajando en el material entre los tiempos de estudio y los recursos de una producción independiente. Parte de ese trabajo se escuchará en vivo este sábado 14 de noviembre, cuando Las Piedras abra el show de Autos Robados y toque “Bestias y Flores” junto con algunas canciones inéditas.