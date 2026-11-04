Cumbia Bacana lleva su ritmo colombiano al Sótano

La banda se presentará el sábado 7 de noviembre en San Martín 239. Con un repertorio que reúne canciones propias y versiones de otros artistas, prepara nuevos temas y proyecta su primer álbum.

El primer ensayo dejó una sensación que los integrantes de Cumbia Bacana todavía recuerdan: parecían llevar años tocando juntos, aunque la mayoría acababa de conocerse. Ese encuentro puso en marcha una formación de trece músicos que este sábado 7 de noviembre volverá al escenario de Sótano Pub, en San Martín 239.

La banda nació el 25 de marzo de este año por iniciativa de su trompetista, Marcos Avendaño, quien tenía el proyecto en carpeta desde hacía varios años. Para bautizarlo buscaron un nombre diferente, ligado al estilo que los identifica: la cumbia colombiana.

La formación reúne a Martín y Karina en las voces; Bruno en timbales; Edu en congas; Ulises en bongó; Migue en güiro; Lucas en teclados y acordeón; Nico en bajo; Carlos en guitarra; Agus en saxo; José y Gio en trombones, y Marcos en trompeta. El equipo se completa con Diego, a cargo del sonido, y Polyvega DJ, que también forma parte del espectáculo.

El repertorio combina composiciones propias con canciones de otros artistas. Algunas son elegidas por Marcos y otras surgen de decisiones compartidas entre los integrantes.

Su debut fue en agosto, también en Sótano Pub. A los nervios y la ansiedad de aquella primera presentación se sumó una respuesta del público que recuerdan especialmente: mucha gente se acercó a acompañarlos en su estreno. Desde entonces, avanzan con sus shows mientras transitan sus primeros meses sobre los escenarios.

La conexión musical del ensayo inicial también se trasladó al vínculo cotidiano. “Todos nos entendemos bien, se formó un hermoso grupo”, cuentan. Hoy definen a la banda como su “cable a tierra” y como el lugar donde son felices haciendo lo que les gusta. La alegría que comparten entre ellos es, además, lo que buscan transmitir al público.

Entre sus próximos pasos aparecen el desarrollo de canciones propias y la realización de algún videoclip. También tienen en mente lanzar un álbum y llevar sus presentaciones por toda la Patagonia. El sueño compartido tiene un destino concreto: tocar en Tropitango, en Buenos Aires.

En este comienzo, los músicos destacan el acompañamiento de familiares, amigos y conocidos que los ayudaron a crecer. “Muchísima gente aportó a este proyecto sin pedir nada a cambio. A todos ellos, muchísimas gracias de parte de quienes integramos Cumbia Bacana”, expresan.

La banda comparte sus novedades en Instagram como cumbiabacanaok en Facebook como CUMBIA BACANA y en TikTok como CUMBIABACANA OFICIAL.